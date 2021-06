Ligger deixa o Bragantino e se torna reforço oficializado pelo Bahia Defensor firmou contrato com o Esquadrão válido por dois anos e terá a terceira experiência na carreira em uma equipe do Nordeste

O zagueiro Ligger mudou de equipe, mas continuará disputando a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2021 depois de se desligar do Bragantino e ser anunciado nessa sexta-feira (25) como reforço para a equipe do Bahia.

Essa será a terceira vez que o atleta acertado com o Esquadrão até o final de 2022 atuará no futebol nordestino, tendo defendido anteriormente o Icasa (ainda no início da carreira) e, mais recentemente, o Fortaleza. No clube cearense, aliás, conquistou o título de maior expressão em sua trajetória profissional quando levantou a taça de 2019 sendo comandado pelo técnico Rogério Ceni, hoje no Flamengo.

Curiosamente, Ligger deixou o Bragantino diante da falta de oportunidades com Mauricio Barbieri muito em função do grande número de alternativas que o elenco paulista tem na posição. Todavia, a situação não é muito distinta no tricolor já que, em sua função, o plantel já contava com Germán Conti, Juninho, Luiz Otávio, Gustavo Henrique e Lucas Fonseca.

Fato é que, no aspecto burocrático, o jogador já está com o seu novo contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e tem condições de fazer sua estreia pelo Bahia. Algo que, caso ocorra na próxima partida da equipe na temporada, será diante do Palmeiras, no próximo domingo (27) às 20h no Allianz Parque, pela 7ª Rodada do Brasileirão.

