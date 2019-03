Ligas de beisebol infantil de Cuba e EUA estreitam laços apesar das tensões

Pela primeira vez as ligas infantis do beisebol cubano poderão participar de um torneio das Pequenas Ligas dos Estados Unidos (LLBI), após um convênio assinado nesta quarta-feira em Havana, apesar das tensões políticas entre os dois países.

A aproximação ocorre no momento em que o governo de Donald Trump endureceu o embargo que Washington aplica contra a ilha desde 1962. O representante da LLBI assegurou que este é um convênio esportivo e não político.

“Esta não é uma organização política. Só estamos interessados em oferecer aos rapazes a possibilidade de participar das Pequenas Ligas. E se eles se classificarem à série mundial será a experiência de suas vidas, e poderão conhecer jogadores de outras partes do mundo e entender como funciona o beisebol em outros lugares”, disse o presidente da LI, Stephen Keener, durante uma coletiva em Havana.

Com este convênio, Cuba deverá em breve criar sua Pequena Liga, com crianças entre 4 e 12 anos de idade com equipes de todos os municípios do país. O campeão vai competir no torneio regional do Caribe, previsto entre os dias 12 e 21 de julho em Curaçau.

Se vencer, vai representar a região no torneio mundial, onde enfrentará equipes da Europa, Ásia e Estados Unidos, na Pensilvânia, entre 15 e 25 de agosto.

“É um reconhecimento ao nosso beisebol, à qualidade dele e especialmente às categorias infantis e escolares”, comentou Higinio Vélez, presidente da Federação Cubana de Beisebol (FCB), no Estádio Latinoamericano de Havana, o templo do beisebol na ilha.

Este novo convênio ocorre a mais de dois meses da assinatura de outro entre a FCB e as Grandes Ligas (Major League Baseball) que permite a jogadores da ilha jogar por importantes equipes americanas sem ter que abandonar seu país.

A LLBI, fundada em 1939 e com sede na Pensilvânia, destacou que o programa com Cuba conta com o apoio do governador do estado, assim como de vários senadores e congressistas.

Keener disse que vai colocar à disposição da FCB desde campos de treinamento, uniformes, equipamentos, até spikes (chuteiras especiais) e se ofereceu para providenciar o fornecimento destes artigos a Cuba. Se a equipe se classificar ao Mundial, os gastos vão ficar a cargo da LLBI.

