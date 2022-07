Ligados ao Botafogo, Martín Ojeda e Marlon Freitas brilham em noite de copas Atacante e volante balançam as redes para, respectivamente, Godoy Cruz e Atlético-GO conquistarem classificações nas copas nacionais na Argentina e no Brasil

Foi uma noite positiva para os possíveis jogadores do Botafogo no futuro. Martín Ojeda e Marlon Freitas tiveram participações fundamentais nas classificações de, respectivamente, Godoy Cruz e Atlético-GO nas copas nacionais na noite desta quarta-feira.

+ Liderança e recurso na saída de bola; conheça o volante Marlon Freitas, encaminhado no Botafogo para 2023



O Godoy venceu o Lanús por 3 a 1. Fora de casa, o Tumba poupou titulares visando o Campeonato Argentino e Ojeda entrou em campo apenas aos 33 minutos do segundo tempo e marcou o gol que sacramentou a classificação aos 49, com finalização de pé esquerdo na entrada da área.

O Botafogo ainda tenta se entender com o Godoy Cruz sobre a saída do jogador. O Tomba faz jogo duro e só quer liberá-lo no fim do ano, mas o Glorioso aumentou a proposta para tê-lo de imediato. O clube já tem um acordo salarial com o atacante.

Marlon Freitas foi um dos destaques da classificação do Atlético-GO sobre o Goiás, na Copa do Brasil. O volante marcou, de pênalti, um dos gols na vitória por 3 a 0 e acertou onze lançamentos.

O jogador de 27 anos já está acertado com o Botafogo para o ano que vem. Com o fim de contrato junto ao Dragão, ele deixará o Rubro-Negro e já está acertado com o Glorioso a partir do dia 1º de janeiro de 2023.

