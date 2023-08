Ligação de mãe de Angus Cloud para a emergência revela possível causa da morte do ator

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 3:08 Compartilhe

Apesar de não ter sido revelada, a causa da morte do ator Angus Cloud já é especulada pela imprensa internacional. O intérprete de Fezco, na série “Euphoria“, foi encontrado sem vida em sua casa em Oakland, na Califórnia (EUA) nesta segunda-feira, 31. Ele tinha 25 anos.

De acordo com o “TMZ”, de onde são as informações, ele vinha “lutando contra severos pensamentos suicidas” desde seu retorno da Irlanda, onde enterrou o pai há cerca de uma semana.

O portal teve acesso a um áudio do Departamento de Polícia de Oakland, no qual uma atendente narra a ligação feita pela mãe de Angus para a emergência por volta das 11h30min do horário local. A mulher relata que lhe foi reportada uma “possível overdose” e diz que foi informada, durante a ligação, que o jovem não tinha pulso. Ele foi declarado morto no local.

*Em caso de pensamentos autodestrutivos, procure ajuda no CVV (Centro de Valorização da Vida), através no telefone 188 ou por atendimento via e-mail e chat ou pessoalmente nos postos de atendimento em todo o Brasil.

