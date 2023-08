Ligação de estrela de ‘Euphoria’ para emergência revela ‘possível overdose’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/08/2023 - 1:56 Compartilhe

A mãe do ator Angus Cloud relatou uma “possível overdose” depois de encontrar seu filho inconsciente na manhã de segunda-feira, de acordo com o áudio da emergência obtido pelo site TMZ. A ligação teria sido feita por volta das 11h30, depois que a mãe da estrela de “Euphoria” supostamente o encontrou sem pulso.

O Departamento de Polícia de Oakland declarou o ator morto no local . Ele tinha 25 anos. O trágico falecimento de Cloud ocorre apenas algumas semanas após a morte de seu pai, de quem ele era muito próximo.

Uma fonte disse ao Page Six que Cloud estava supostamente lutando contra pensamentos suicidas depois de voltar do enterro de seu pai na Irlanda. Ele estava na casa de sua família em Oakland, na Califórnia, enquanto tentava superar sua dor, de acordo com nossa fonte.

A família do ator compartilhou a trágica notícia com o TMZ na segunda-feira, pedindo aos fãs que se lembrassem de Cloud por “seu humor, risadas e amor por todos”.

Em 14 de julho, o ator postou uma foto de seu falecido pai vestindo um agasalho vermelho em seu Instagram. Embora não esteja claro qual era a legenda original, ele mais tarde a mudou para “sinto sua falta, breh”.

Em abril, o ex-empresário de Cloud, Diomi Cordero, acusou-o de ser viciado em medicamentos prescritos e alegou que uma vez ele teve que administrar naloxona e realizar RCP após uma suposta overdose.

Cordero, que afirmou ter conhecido Cloud enquanto trabalhava em uma clínica de reabilitação, também alegou que o criador de “Euphoria”, Sam Levinson, implorou a Cloud para “lutar por sua vida”.

Cloud interpretou um traficante de drogas chamado Fez na série de sucesso da HBO. Apesar de não ter experiência como ator, ele rapidamente se tornou o favorito dos fãs e conseguiu papéis em “Pânico 6” e “North Hollywood”.

Após sua morte, a HBO – e dezenas de outras celebridades – reagiu às trágicas notícias nas redes sociais. “Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud”, twittou a página oficial de “Euphoria” na segunda-feira. “Ele era imensamente talentoso e uma parte amada da família HBO e Euphoria. Estendemos nossas mais profundas condolências a seus amigos e familiares durante este período difícil.”

