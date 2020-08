Liga SuperPoker tem torneios para todos os gostos nesta quinta (20) Além da grade regular, há pelo menos quatro torneios especiais, com buy-in de R$ 35 para um prêmio garantido de R$ 20 mil, até high roller de R$ 1.100 para garantido de R$ 150 mil

A Liga SuperPoker segue com torneios variados para todos os gostos, seja em modalidade, formato ou valor de entrada (buy-in) . Nesta quinta-feira (17), além da grade regular, serão ao menos quatro torneios especiais que acontecem, como de costume, na plataforma do PPPoker.

Para os jogadores que querem investir pouco e ainda assim lutar por uma boa bolada, a indicação é o Super Low Turbo 20K, que terá início a partir das 19h e late register até 21h. O torneio terá buy-in, rebuy e add-on no mesmo valor, de R$ 35. Além disso, será disputado no formato Turbo, ou seja, não é necessário uma longa jornada de várias horas para ser finalizado.

Em seguida, a partir das 19h e com registro permitido até às 23h, acontecerá o Super PKO 70K, com buy-in de R$ 135, opção de rebuy, e bounty de R$ 40. O PKO significa Progressive Knockout, ou seja, a cada eliminação que um jogador obtiver ele é premiado com um valor – e seu próprio valor de recompensa também aumenta para seus opositores.

Já a partir das 20h são dois torneios com modalidades distintas. Um deles é a opção para quem joga Omaha, com a disputa do PLO5 50K. Com late register até 0h, ele terá R$ 550 de buy-in, opção de rebuy e boutny de R$ 165.

Por fim, o torneio de maior premiação. Também a partir das 20h, com inscrição tardia até 0h, o High Roller 150K terá R$ 150 mil garantidos na premiação. Este torneio terá buy-in de R$ 1100 e opção de rebuy, mas sem add-on.

Para participar desses e de outros torneios da Liga SuperPoker e brigar por premiações e forras milionárias também no Trust Club, basta acessar aqui.

E MAIS:

Veja também