Liga SuperPoker faz o Super Million Celebridades com famosos e R$ 1,5 mi Com a participação de celebridades e ídolos do pôquer, a Liga SuperPoker realiza domingo (12), a partir das 16h, torneio com R$ 1,5 milhão garantido de premiação e bounty especial

A Liga SuperPoker irá realizar nesse domingo (12) mais um torneio especial como o grande evento da reta online na plataforma PPPoker. Com início às 16h e late register permitido até as 21h30, o torneio ‘Super Million Celebridades’ terá R$ 1,5 milhão garantido em premiações, além de um bônus de R$ 500 a cada eliminação de um famoso e/ou ídolo do pôquer.

Essa será uma ótima oportunidade para que todos os competidores de pôquer possam jogar ao lado de ídolos de diferentes esportes como jogadores de futebol, atletas olímpicos, músicos e influenciadores digitais. Além de diversos ídolos do pôquer, claro.

O ‘Super Million Celebridades’ terá buy-in e reentrada no valor de R$ 490 e não haverá add-on (taxa especial para a adição de mais fichas).

Entre os nomes confirmados estão as duplas sertanejas Marcos & Belutti e Diego & Arnaldo, o músico Dado Villa Lobos (Legião Urbana), apresentadores Otávio Mesquita, Ari Aguiar e Sérgio Mallandro, os jogadores e ex-jogadores de futebol Moisés Lima (Shandong Luneng), Nilton (ex-Corinthians, Cruzeiro e Bahia), Diego Souza (Grêmio), Índio (ex-zagueiro do Internacional e campeão mundial Fifa em 2006), Petkovic (ídolo do Flamengo) e Aloísio Chulapa (campeão mundial Fifa em 2005 pelo São Paulo), os pentacampeões mundiais em 2002 Luizão e Júnior, os tenistas Thomaz Belucci e Bruno Soares, os ex-atletas e campeões olímpicos Maurren Maggi (salto em distância) e Rodrigão (vôlei), o piloto de Stock Car Thiago Camilo e os influenciadores digitais Caio Brogui e Boo Unzueta.

Já entre os ídolos do pôquer estão os campeões mundial da WSOP Daniel Ospina, Thiago Decano, Roberly Alves e Murilo Figueiredo, além de Pedro Padilha (tricampeão SCOOP), Rafael Moraes (campeão The Venom ACR), Pabritz (campeão Million South América Uruguai), Marcelo Mesqueu (campeão brasileiro de pôquer em 2019), Urêa (campeão Main Event BSOP Millions em 2019), Bruno Foster (mesa finalista do Main Event da WSOP em 2014), Milena Magrini (terceira colocada no Evento Million Madrid), Carol Dupré (terceira colocada no Cruise Million 270), Oscar Alache (campeão LAPT Chile 2015), Affif Prado (campeão brasileiro de pôquer em 2017), Fernando Groww (campeão brasileiro de pôquer em 2013) e João Bauer (campeão brasileiro em 2015).

Para oferecer ainda mais oportunidade a seus jogadores, a Liga SuperPoker trará mais uma promoção especial. Todo jogador que investir R$ 490 ou mais em satélites para o R$ 1,5 milhão garantido (entre terça-feira e sábado) e não ganhar a vaga, receberá da Liga, de presente, o buy-in de R$ 490 para o torneio.

A Liga SuperPoker também realizará uma ação com o objetivo de ajudar o próximo. A cada inscrição no torneio, a Liga doará R$ 10 para uma instituição de caridade que será escolhida pela celebridade que for mais longe na disputa do ‘Super Million’. Para mais informações, basta clicar aqui.

