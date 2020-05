Liga portuguesa fecha seu calendário com reinício no dia 3 de junho

A liga portuguesa de futebol fechou seu calendário para nove das últimas dez rodadas do campeonato da primeira divisão, que será retomado com portões fechados no dia 3 de junho com dois jogos, incluindo um Famalicão-Porto, anunciou a entidade na sexta-feira.

A Liga comunicou as datas e horários dos jogos da 25ª à 33ª rodada, que acontecerão no dia 21 de julho, mas não na última, já que as equipes com duelos remotos terão que jogar ao mesmo tempo. No final de abril, o governo português decidiu que a competição, interrompida em 12 de março, poderia ser retomada a partir do último final de semana de maio, respeitando os protocolos sanitários.

A liga anunciou mais tarde que estava considerando uma retomada no dia 4 de junho para dar tempo de verificar com as autoridades de saúde os estádios que poderiam receber os jogos.

O calendário não especifica os estádios onde os jogos serão disputados, mas de acordo com a mídia local, a maioria das equipes jogará em suas próprias instalações.

As autoridades de saúde manifestaram seu desejo de que a competição seja retomada “no menor número possível de estádios”.

As partidas continuarão sendo transmitidas nos canais fechados que têm os direitos de transmissão da competição.

O presidente da liga, o ex-árbitro internacional Pedro Proença, foi amplamente criticado por ter sugerido que alguns jogos fossem transmitidos abertamente sem consulta prévia aos clubes.

Faltando dez rodadas, o Porto lidera o campeonato com uma vantagem de um ponto sobre o Benfica, atual campeão.

Os dois grandes rivais também devem se encontrar na final da Copa de Portugal, cuja data ainda não foi anunciada.

