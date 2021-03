Liga Online H2: evento de R$ 600 mil garantidos do World Championship O torneio Special Showdown tem buy-in e rebuy de R$ 660, contando com diversos dias classificatórios até domingo (7), quando será jogada a final. Série do WC vai até dia 21

A Liga Online H2 Brasil segue realizando a série World Championship, com um total de US$ 10 milhões garantidos de premiação, na plataforma UPoker. E desde quarta-feira (3), o Evento #16 Special Showdown será realizado e entregará, pelo menos, R$ 600 mil em premiações, segundo o SuperPoker.

O torneio tem buy-in e rebuy de R$ 660, contando com diversos dias classificatórios até domingo (7). A grande decisão acontecerá também no domingo. Essa competição não contará com add-ons.

O Special Showdown é apenas um das dezenas de eventos do festival World Championship. As disputas continuarão agitando as mesas da Liga Online H2 Brasil até o próximo dia 21, com muitas forras em jogo e torneios para todos os perfis de competidores.

Para mais informações, acesse o site oficial da Liga Online H2 Brasil.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também