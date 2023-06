Liga Nacional de Basquete lamenta decisão da CBB de tirar chancela do NBB e sugere diálogo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 17:53 Compartilhe

A Liga Nacional de Basquete lamentou a decisão da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), que oficializou nesta quinta-feira a retirada da chancela da entidade que organiza o Novo Basquete Brasil (NBB). A decisão anunciada em nota oficial fez o torneio perder o status de Campeonato Brasileiro, mantendo impasse que se arrasta desde outubro de 2022.

“A Liga Nacional de Basquete lamenta a decisão da Confederação Brasileira de Basketball em retirar a chancela do NBB. A LNB mantém sua posição de manutenção do diálogo a fim de encontrar uma solução conciliatória para o caso, o que entende ser o melhor para o contínuo crescimento do nosso esporte”, lamentou a LNB.

A nota da Liga Nacional de Basquete ainda enfatiza a força do NBB no cenário nacional e garante que a briga com a CBB foi sempre respeitosa e buscando respeitar a modalidade.

“O NBB é um campeonato consolidado, caminhando para a sua 16ª edição a partir de outubro de 2023 reafirmando sempre o respeito aos seus torcedores, patrocinadores, atletas e toda a comunidade que forma o ecossistema do basquetebol”, escreveu. “Os clubes que formam a Liga Nacional de Basquete reiteram seu compromisso com o fomento e o desenvolvimento da modalidade no Brasil.”

A decisão da CBB pode dividir o basquete nacional, com possível realização de dois campeonatos brasileiros ao mesmo tempo, um sob organização da entidade e outro pela LNB que tem clubes filiados com fidelidade.

