Liga MGFL Hinova de Futebol Americano anuncia as equipes participantes do torneio O campeonato, único no calendário nacional no FABR em 2021, apresenta os times que farão a alegria dos amantes da bola oval

O retorno das competições de Futebol Americano no Brasil foi anunciado último dia 17 de setembro quando a Minas Gerais Football League (MGFL) comunicou que iria realizar o seu torneio após longa parada devido à pandemia do novo coronavírus. A competição anunciou os times que disputarão o troféu, que terá um valor dobrado, pois será a única competição de alto nível do FABR em 2021.

O formato do campeonato será por meio de chaveamento simples, tendo dois cabeças-de-chave e outras duas equipes que jogarão em sistema simples de mata-mata em uma semifinal, com os vencedores disputando a final. A Liga MGFL Hinova, nome oficial do torneio, terá seu pontapé inicial no dia 6 de novembro, acontecerá em dois finais de semana, com a grande decisão sendo disputada no dia 15 de novembro.

A Liga MFGL Hinova terá algumas atrações extras além do jogo em si, nos duelos que serão realizados. O Kick Off será no Estádio Municipal de Pará de Minas. A proposta é ser uma experiência para o torcedor admirador do Futebol Americano.

E MAIS:

-O futebol americano deve ser feito para torcida. E essa é a nossa intenção. Os Campos, Food Truck, Cheerleaders, show do intervalo, transmissão 4k e muito mais-disse revela Raphael da Cruz, Gerente Comercial da Brasil Futebol Americano, promotora do evento.

Confira quem são as equipes participantes da Liga MGFL Hinova 2021

Galo Futebol Americano: Tradicional equipe do esporte no Brasil. O Galo, como é chamado, pelos torcedores, já foi campeão nacional e mantém uma das melhores estruturas do esporte no país. O elenco é uma força extra do alvinegro, que conta uma dupla de norte-americanos: Paris Lee, corredor, número 7, e Oshay Dunmore, contratação recente da equipe para a temporada.

Golden Lions: A equipe é de Belo Horizonte e possui várias atuações no esporte, incluindo o Futebol Americano. Chega para a competição empurrada por uma torcida fiel e terá uniformes novos, uma surpresa. Mas, os Lions querem surpreender para além de um visual bacana e buscar o título da liga.

Nova Serrana Forgeds: A liga contará com uma equipe do interior de Minas Gerais. O elenco deverá contar com atletas tarimbados, vindos dos EUA o que aumentará a competitividade no torneio. Outra arma dos Forgeds será a mescla de experiência com jovens em ascensão no esporte. .

Cruzeiro Futebol Americano: o Cruzeiro fecha o quarteto da temporada 2021 da Liga e é cabeça-de-chave junto ao Galo. Também coleciona um campeonato brasileiro no currículo e se reforçou com jogadores da seleção brasileira. para competição, como Augusto Oliveira, O Bus, que chama atenção para o lado azul de Minas Gerais por trazer experiência do período que disputou o Mundial com o Brasil Onças (como é chamada a seleção brasileira de futebol americano).

E MAIS:





E MAIS:

Veja também