Liga MGFL Hinova-2021 retoma atividades do Futebol Americano com 1º torneio de alto nível no Brasil A competição será disputada a partir do dia 6 de novembro, com a grande final acontecendo no feriado da Proclamação da República, 15, no Sesc Venda Nova, em BH

Com a liberação das atividades esportivas no Brasil graças ao avanço da vacinação, a expectativa do retorno dos eventos do Futebol Americano Nacional era grande. E, depois de um longo período sem jogos, a emoção da bola oval em terras tupiniquins voltará, para matar as saudades dos amantes do esporte.

O primeiro torneio da retomada do FA Brasil será a Liga MGFL Hinova, que terá início no dia 6 de novembro (sábado), com a grande decisão sendo jogada no dia 15 de novembro (segunda-feira/feriado). As partidas serão em Pará de Minas, no Estádio Municipal e no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. O lançamento do torneio será no dia 14 de outubro, às 19h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium.

Quatro times estarão na disputa pelo título de melhor esquadrão do FA das Minas Gerais: Cruzeiro FA, Galo FA, Golden Lions, todos capital mineira, e o Nova Serrana Forgeds, de Nova Serrana, na Região Oeste do Estado.

O formato do campeonato será por chaveamento simples: são dois cabeças-de-chave e outras duas equipes que jogarão em sistema simples de mata-mata, em uma semifinal, com os vencedores disputando a final.

A Liga MGFL Hinova teve de ser adiada em 2020 devido a pandemia de Covid-19 que assolou o mundo e ainda assusta todos os segmentos da sociedade. Todavia, a organização irá adotar todas as medidas de segurança exigidas e manter todos os protocolos sanitários nos locais onde os jogos acontecerão e também garantindo a segurança dos torcedores presentes nas partidas.

Sorteio, apresentação e locais dos jogos

O sorteio dos confrontos e apresentação dos times será realizado em um evento de lançamento no dia 14 de outubro, quinta-feira, às 19h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, em Belo Horizonte. Também será divulgado o troféu do campeonato, tudo com com transmissão ao vivo

Datas e locais dos jogos

Semi final 1- 6/11 – Pará de Minas

Semi final 2- 7/11 – Sesc Venda Nova

Disputa de terceiro lugar- 13/11 – Sesc Venda Nova

Final do campeonato 15/11 – Sesc Venda Nova

Confira quem são as equipes participantes da Liga MGFL Hinova 2021

Para o duelo final que acontecerá no dia 15 de novembro, a Liga MFGL Hinova espera atrair os torcedores que amam o futebol americano, mas também conquistar novos adeptos, daqueles que nunca viram o esporte. Além dos jogos, haverá uma área de gastronomia com Food Trucks, apresentações musicais, mini combines e um ambiente com várias experiências relacionados ao futebol americano. Será uma junção de esporte e entretenimentos para todos os gostos.







Galo Futebol Americano: Tradicional equipe do esporte no Brasil. O Galo, como é chamado, pelos torcedores, já foi campeão nacional e mantém uma das melhores estruturas do esporte no país. O elenco é uma força extra do alvinegro, que conta uma dupla de norte-americanos: Paris Lee, corredor, número 7, e Oshay Dunmore, contratação recente da equipe para a temporada.

Golden Lions: A equipe é de Belo Horizonte e possui várias atuações no esporte, incluindo o Futebol Americano. Os Lions chegam para a competição empurrada por sua torcida fiel e terá uniformes novos, uma surpresa que será vista nas partidas da competição. Mas, os Lions querem surpreender, e ir além de um visual bacana, para buscar o título da Liga MGFL.

Nova Serrana Forgeds: A liga contará com uma equipe do interior de Minas Gerais. O elenco terá atletas tarimbados, vindos dos EUA, o que aumentará a competitividade do torneio. Outra arma dos Forgeds será a mescla de experiência com jovens em ascensão no esporte. .

Cruzeiro Futebol Americano: o Cruzeiro FA fecha o quarteto da temporada 2021 da Liga e é cabeça-de-chave ao lado do Galo FA. Também coleciona um campeonato brasileiro no currículo e se reforçou com jogadores da seleção brasileira para competição, como Augusto Oliveira, o Bus. Ele traz experiência para lado azul de Minas Gerais pelo período em que disputou o Mundial de FA com o Brasil Onças (como é chamada a seleção brasileira de futebol americano).

A Liga MFGL Hinova é uma realização da BrasilFA (@brasilfa) e tem como patrocinadores:

SESC-MG @sescmg

BELOTUR @prefeiturabh

UNICESUMAR @EADUNICESUMAR

BRUISER SPORTS- @BRUISERSPORTS

HINOVA SOLUÇÕES DIGITAIS- @HINOVA

