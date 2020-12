Liga H2: Main Event da Christmas Series vai dar mais de R$ 1,2 milhão Principal evento da série de Natal - que distribuirá R$ 2,5 milhões em torneios a serem jogados na plataforma UPoker - terá início dia 23, com buy-in de R$ 600, e decisão no dia 27

A Liga Online H2 Brasil está reservando R$ 2,5 milhões para a Christmas Series, atração de fim de ano nas mesas do UPoker. E desse valor, R$ 1,2 milhão está garantido no Main Event, segundo o site SuperPoker.

O evento principal da série terá entradas a R$ 600 e começará na quarta-feira (23) com o Dia 1A, a partir das 19h (horário de Brasília). O Dia 1B será na quinta (24), às 10h, com entradas permitidas até 14h. Ainda na quinta, a partir das 19h, acontecerá o Dia 1C, com late register até 22h.

Para o dia de Natal, está marcado o Dia 1D, a partir das 19h e com entradas permitidas até 23h. No dia 26, mais duas rodadas: Dia 1E, às 9h com late até 13h, e o Dia 1F, às 19h e late register até 23h.

O dia 27 de dezembro é a data do final do torneio principal da Christmas Series, mas antes da etapa final, outras três rodadas classificatórias acontecerão. O Dia 1G começará às 2h e permitirá entradas até 6h. O Dia 1H será a partir das 9h e com late register aberto até 13h. E o Dia 1I terá início às 14h, com entradas até 18h. A grande decisão está marcada para 21h.

