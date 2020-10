Liga Europa começa com Milan e Tottenham na briga pelo título

Vindos dos playoffs, o italiano Milan e o inglês Tottenham estreiam nesta quinta-feira na fase de grupos da Liga Europa, tendo como primeiros adversários o escocês Celtic Glasgow e o austríaco Lask Linz, respectivamente.

O espanhol Granada, que também se classificou através da etapa de mata-mata, pega o holandês o PSV Eindhoven.

Outros representantes da Espanha no torneio continental são a Real Sociedad, que encara fora de casa o croata Rijeka, e o Villarreal, que recebe o turco Sivasspor.

Outro favorito ao título da competição europeia é o inglês Arsenal, que vai à Áustria jogar com o Rapid.

Impedido de participar de todas as competições europeias no ano passado por não respeitar o fair play econômico e eliminado da fase de grupos da Liga dos Campeões na edição 2018-2019, o Milan está em uma chave que, além do Glasgow, tem também o Lille, atual líder do Campeonato Francês, e o tcheco Sparta Praga.

Outros clubes italianos na Liga Europa que entram em campo nesta quinta são a Roma, que viaja para Berna onde jogará com o suíço Young Boys, e a Napoli, que atua em casa diante do holandês AZ Alkmaar.

– Programa da 1ª rodada da Liga Europa League, disputada nesta quinta-feira, 22 de outubro (pelo horário de Brasília):

Grupo A

(13h55) CSKA Sofia (BUL) – CFR Cluj (ROM)

Young Boys (SUI) – AS Roma (ITA)

Grupo B

(13h55) Rapid Viena (AUT) – Arsenal (ING)

Dundalk (IRL) – Molde (NOR)

Grupo C

(13h55) Hapoel Beer Sheva (ISR) – Slavia Praga (CZE)

Bayer Leverkusen (ALE) – Nice (FRA)

Grupo D

(13h55) Lech Poznan (POL) – Benfica (POR)

Standard Liège (BEL) – Glasgow Rangers (SCO)

Grupo E

(13h55) PAOK Salônica (GRE) – Omonia Nicosia (CYP)

PSV Eindhoven (HOL) – Granada (ESP)

Grupo F

(13h55) Rijeka (CRO) – Real Sociedad (ESP)

Napoli (ITA) – AZ Alkmaar (HOL)

Grupo G

(16h00) Leicester (ING) – Zarya Louhansk (UCR)

Sporting Braga (POR) – AEK Atenas (GRE)

Grupo H

(16h00) Sparta Praga (CZE) – Lille (FRA)

Celtic (ESC) – AC Milan (ITA)

Grupo I

(16h00) Maccabi Tel-Aviv (ISR) – Qarabag (AZE)

Villarreal (ESP) – Sivasspor (TUR)

Grupo J

(16h00) Ludogorets (BUL) – Amberes (BEL)

Tottenham (ING) – LASK Linz (AUT)

Grupo K

(16h00) Wolfsberg (AUT) – CSKA (RUS)

Dínamo Zagreb (CRO) – Feyenoord (HOL)

Grupo L

(16h00) Slovan Liberec (CZE) – Gante (BEL)

Hoffenheim (ALE) – Estrela Vermelha (SER)

