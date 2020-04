Liga espanhola prevê testes para COVID-19 em jogadores na próxima semana

A Liga Espanhola, cujo presidente, Javier Tebas, manifestou sua esperança de retomar a competição em junho, planeja iniciar o caminho em direção a esse objetivo com testes de coronavírus para os jogadores na próxima semana.

O protocolo para o retorno às atividades apresentado pela Liga, dividido em quatro fases, inclui a aplicação de testes para COVID-19 em jogadores e técnicos.

“Está previsto que esses testes comecem na próxima semana”, disse à AFP uma fonte próxima a esses planos da Liga, sem antecipar datas específicas.

Segundo os jornais Marca e AS, a Liga espera que os jogadores sejam submetidos aos testes entre a próxima terça e quinta-feira e iniciem os treinamentos individuais 48 horas após os testes.

O protocolo previsto pela Liga, que consiste em quatro fases para passar progressivamente do treinamento individual para os coletivos, “pode durar cerca de um mês, para que a competição seja retomada em junho”, desde que o que for planejado possa ser cumprido, segundo a fonte, que lembra que a saúde de todos é a principal prioridade.

“Espero que, em meados de junho, tenhamos tempo, não haja necessidade de correr, que em junho possamos iniciar a competição. Temos até 28 de junho”, disse o presidente da Liga, Javier Tebas, na terça-feira à rede de televisão Movistar.

O presidente da Liga havia anunciado há algumas semanas em uma reunião com a imprensa internacional que, caso a Liga recomeçasse “os cenários atuais que temos é de poder começar em 28-29 de maio, 6-7 de junho ou 28 de junho” com portões fechados.

“Queremos começar a treinar, vamos ver a data exata em que começamos a treinar”, acrescentou Tebas à Movistar, depois que o governo espanhol anunciou que a partir de 4 de maio permitirá “a abertura de sessões de treinamento individuais para atletas profissionais e federados e treinamento básico de ligas profissionais”.

Essa autorização do governo faz parte do plano de quatro etapas do executivo espanhol de relaxar gradualmente o confinamento a que o país foi submetido desde meados de março devido à epidemia de coronavírus, que levou à interrupção prática das atividades na Espanha.

