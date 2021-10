Liga espanhola denuncia torcedor por insultos racistas contra Vinícius Junior

A La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol, denunciou, nesta quarta-feira, um torcedor do Barcelona por insultos racistas contra o brasileiro Vinícius Junior, atacante do Real Madrid, durante o clássico disputado domingo, no Camp Nou.

A La Liga anunciou que levará o caso às autoridades espanholas para que possam tomar as medidas adequadas contra o torcedor. Os fatos ocorreram após a substituição de Vinícius durante a vitória do Real Madrid, por 2 a 1. Enquanto caminhava na linha lateral do campo, um torcedor teria gritado “macaco” para o ex-atleta do Flamengo, de 21 anos.

No ano passado, a La Liga condenou os insultos racistas dos torcedores do Espanyol para o atacante Iñaki Williams, do Athletic Bilbao.

Vinícius Junior atuou, nesta quarta-feira, no empate entre Real Madrid e Osasuna, por 0 a 0, no Santiago Bernabéu, também pelo Espanhol.

Saiba mais