Liga dos Campeões: veja duelos, datas e horários das semifinais

A Liga dos Campeões definiu nesta quarta-feira os quatro clubes que ainda brigam pelo título desta temporada. O Arsenal enfrenta o PSG, enquanto o Barcelona duela contra a Inter de Milão. As partidas de ida das semifinais serão disputadas entre 29 e 30 de abril. Já a volta acontece nos dias 6 e 7 de maio.

O Arsenal confirmou sua classificação sobre o Real Madrid, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, em duelo emocionante e cheio de polêmicas. Os ingleses venceram por 2 a 1 e confirmaram a vantagem estabelecida no Emirates Stadium, quando aplicaram um sonoro 3 a 0 nos espanhóis.

Agora, eles enfrentam o PSG, que na última terça-feira passou pelo Aston Villa. Os parisienses perderam fora de casa por 3 a 2, mas se classificaram por causa do resultado da ida, quando venceram por 3 a 1 no Parque dos Príncipes.

Do outro lado, Inter de Milão e Bayern de Munique reeditaram a final de 2010, e o resultado terminou com o mesmo vencedor, com vitória dos comandados de Simone Inzaghi. Os italianos, que venceram na ida, fora de casa, por 1 a 0, seguraram os alemães com um 2 a 2, no Giuseppe Meazza. O capitão Lautaro Martínez foi o grande nome nas duas batalhas. Na próxima fase, eles enfrentam o Barcelona.

Os catalães, que contam com o ataque mais perigoso entre as cinco principais ligas da Europa, passaram com mais sufoco do que o esperado diante do Borussia Dortmund. Após emplacar uma goleada por 4 a 0, no Estádio Olímpico de Montjuic, o Barcelona foi pressionado pelo adversário no Signal Iduna Park e perdeu por 3 a 1. Destaque para o hat-trick de Serhou Guirassy, que atingiu a marca de 13 gols na competição e superou o brasileiro Raphinha na briga pela artilharia.

A grande decisão Acontecerá em duelo único no dia 31 de maio de 2024, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

SEMIFINAIS

ARSENAL X PSG

JOGO DE IDA

Data: 29 de abril (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

JOGO DE VOLTA

Data: 7 de maio 2025 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

BARCELONA X INTER DE MILÃO

JOGO DE IDA

Data: 30 de abril (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona (ESP)

JOGO DE VOLTA

Data: 6 de maio (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)