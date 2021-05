Liga dos Campeões tem capítulo final com Chelsea e Manchester City

A principal competição de clubes da Europa terá, neste sábado (29), o seu capítulo final, quando Chelsea (Inglatera) e Manchester City (Inglaterra) disputam a decisão da Liga dos Campeões a partir das 16h (horário de Brasília) no estádio do Dragão, em Portugal.

Conquista inédita

O Manchester City chega à final em um momento especial, após a conquista do Campeonato Inglês (a terceira sob o comando do técnico Pep Guardiola). E não dá para falar do momento excepcional vivido pela equipe de Manchester sem considerar a influência do técnico espanhol.

Vencedor da Liga dos Campeões como treinador em duas oportunidades (ambas comandando o Barcelona), Guardiola faz história ao conduzir o Manchester City pela primeira oportunidade a uma decisão da principal competição de clubes do Velho Continente.

Para tentar levar o City à conquista continental o treinador espanhol aposta demais no controle do jogo através da posse de bola. Na sua equipe, que privilegia a coletividade ao invés das individualidades, o destaque é o belga Kevin de Bruyne (que, durante a temporada, já foi escalado em inúmeras posições do meio-campo e do ataque).

Em busca do bicampeonato

Se o City busca levantar o troféu da Liga dos Campeões pela primeira vez, o Chelsea quer o bicampeonato. A equipe de Londres conquistou a competição continental pela primeira vez na temporada 2011/2012, em final contra o Bayern de Munique (Alemanha).

Assim como o City conta com a estrela do técnico espanhol Pep Guardiola, o Chelsea tem em seu comando um dos treinadores mais promissores da atualidade, Thomas Tuchel. O alemão, que iniciou sua carreira em seu país (onde comandou o Mainz 05 e o Borussia Dortmund), dirige o time de Londres após uma passagem vitoriosa no PSG (França), onde conquistou por duas vezes o Campeonato Francês e a Supercopa da França, além de uma Copa da França e uma Copa da Liga Francesa.

Mas o ponto alto da passagem de Tuchel pela equipe de Paris foi a classificação, na última temporada, para a final da Liga dos Campeões, na qual o PSG foi derrotado pelo Bayern de Munique.

Agora no Chelsea, o treinador alemão arma sua equipe de forma a priorizar a solidez defensiva. Já o ataque é baseado nas transições rápidas. E neste esquema o francês Kanté cumpre um papel fundamental, organizando a equipe.

Terceira final inglesa

Chelsea e Manchester City protagonizarão a terceira final inglesa da história da Liga dos Campeões, após a conquista alcançada pelo Manchester United (Inglaterra) diante do time de Londres, em Moscou (Rússia) em 2008, e o triunfo do Liverpool (Inglaterra) sobre o Tottenham (Inglaterra), em 2019 em Madri (Espanha).

Agora, a terceira final inglesa pode ver a coroação de um campeão inédito ou o retorno do time de Londres ao topo da Europa.

