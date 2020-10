Liga dos Campeões marca data de reencontro de Cristiano Ronaldo e Messi

A Juventus vai receber o Barcelona no dia 28 de outubro, no reencontro em campo entre o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi, numa das partidas que atrairá mais atenção na fase de grupos a Liga dos Campeões 2020/2021, com o jogo de volta agendado para 8 de dezembro pela 6ª e última rodada do Grupo G.

Já o Bayern de Munique, atual campeão do torneio europeu, iniciará sua jornada em busca de mais um título diante do Altético de Madrid, em 21 de outubro.

Confira a tabela de jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões:

– 1º rodada (terça, 20 a quarta, 21 de outubro)

– Terça-feira, 20 de outubro:

Grupo E:

Chelsea (ING) – Sevilla FC (ESP)

Rennes (FRA) – Krasnodar (RUS)

Grupo F:

Zenit (RUS) – Bruges (BEL)

Lazio (ITA) – Borussia Dortmund (ALE)

Grupo G:

Dinamo Kiev (UCR) – Juventus (ITA)

FC Barcelona (ESP) – Ferenvcaros (HUN)

Grupo H:

PSG (FRA) – Manchester United (ING)

RB Leipzig (ALE) – Istanbul Basaksehir (TUR)

– Quarta-feira, 21 de outubro:

Grupo A:

RB Salzburgo (AUT) – Lokomotiv Moscou (RUS)

Bayern de Munique (ALE) – Atlético Madrid (ESP)

Grupo B:

Real Madrid (ESP) – Shakhtar Donetsk (UCR)

Inter de Milão (ITA) – Mönchengladbach (ALE)

Grupo C:

Manchester City (ING) – Porto (POR)

Olympiakos (GRE) – Olympique de Marselha (FRA)

Grupo D:

Ajax (HOL) – Liverpool (ING)

Midtjylland (DIN) – Atalanta (ITA)

— 2ª rodada (terça, 27, quarta, 28 de outubro):

– Terça-feira, 27 de outubro:

Grupo A:

Lokomotiv Moscou (RUS) – Bayern de Munique (ALE)

Atletico Madrid (ESP) – RB Salzburgo (AUT)

Grupo B:

Shakhtar Donetsk (UCR) – Inter de Milão (ITA)

Mönchengladbach (ALE) – Real Madrid (ESP)

Grupo C:

Porto (POR) – Olympiakos (GRE)

Olympique de Marselha (FRA) – Manchester City (ING)

Grupo D:

Liverpool (ING) – Midtjylland (DIN)

Atalanta (ITA) – Ajax (HOL)

– Quarta, 28 de outubro:

Grupo E:

Krasnodar (RUS) – Chelsea (ING)

Sevilla FC (ESP) – Rennes (FRA)

Grupo F:

Borussia Dortmund (ALE) – Zenit (RUS)

Bruges (BEL) – Lazio (ITA)

Grupo G:

Juventus (ITA) – FC Barcelona (ESP)

Ferencvaros (HUN) – Dinamo Kiev (UCR)

Grupo H:

Istanbul Basaksehir (TUR) – PSG (FRA)

Manchester United (ING) – RB Leipzig (ALE)

— 3ª rodada (terça, 3, e quarta, 4 de novembro):

– Terça-feira, 3 de novembro:

Grupo A:

Lokomotiv Moscou (RUS) – Atlético Madrid (ESP)

RB Salzburgo (AUT) – Bayern de Munique (ALE)

Grupo B:

Shakhtar Donetsk (UCR) – Mönchengladbach (ALE)

Real Madrid (ESP) – Inter de Milão (ITA)

Grupo C:

Manchester City (ING) – Olympiakos (GRE)

Porto (POR) – Olympique de Marselha (FRA)

Grupo D:

Midjtylland (DIN) – Ajax (HOL)

Atalanta (ITA) – Liverpool (ING)

– Quarta, 4 novembro:

Grupo E:

Sevilla FC (ESP) – Krasnodar (RUS)

Chelsea (ING) – Rennes (FRA)

Grupo F:

Zenit (RUS) – Lazio (ITA)

Brujas (BEL) – Borussia Dortmund (ALE)

Grupo G:

FC Barcelona (ESP) – Dinamo Kiev (UCR)

Ferencvaros (HUN) – Juventus (ITA)

Grupo H:

Istanbul Basaksehir (TUR) – Manchester United (ING)

RB Leipzig (ALE) – PSG (FRA)

4º rodada (terça, 24, e quarta, 25 de novembro):

– Terça-feira, 24 de novembro:

Grupo E:

Krasnodar (RUS) – Sevilla FC (ESP)

Rennes (FRA) – Chelsea (ING)

Grupo F:

Lazio (ITA) – Zenit (RUS)

Borussia Dortmund (ALE) – Bruges (BEL)

Grupo G:

Dinamo Kiev (UCR) – FC Barcelona (ESP)

Juventus (ITA) – Ferencvaros (HUN)

Grupo H:

Manchester United (ING) – Istanbul Basaksehir (TUR)

PSG (FRA) – RB Leipzig (ALE)

– quarta, 25 novembro:

Grupo A:

Atlético Madrid (ESP) – Lokomotiv Moscou (RUS)

Bayern de Munique (ALE) – RB Salzburgo (AUT)

Grupo B:

Mönchengladbach (ALE) – Shakhtar Donetsk (UCR)

Inter de Milão (ITA) – Real Madrid (ESP)

Grupo C:

Olympiakos (GRE) – Manchester City (ING)

Olympique de Marselha (FRA) – Porto (POR)

Grupo D:

Liverpool (ING) – Atalanta (ITA)

Ajax (HOL) – Midtjylland (DIN)

— 5º rodada (terça, 1, e quarta, 2 de dezembro):

– Terça-feira, 1 de dezembro:

Grupo A:

Lokomotiv Moscou (RUS) – RB Salzburgo (AUT)

Atlético Madrid (ESP) – Bayern de Munique (ALE)

Grupo B:

Shakhtar Donetsk (UCR) – Real Madrid (ESP)

Mönchengladbach (ALE) – Inter de Milão (ITA)

Grupo C:

Olympique de Marselha (FRA) – Olympiakos (GRE)

Porto (POR) – Manchester City (ING)

Grupo D:

Liverpool (ING) – Ajax (HOL)

Atalanta (ITA) – Midtjylland (DIN)

– Quarta, 2 de dezembro:

Grupo E:

Krasnodar (RUS) – Rennes (FRA)

Sevilla FC (ESP) – Chelsea (ING)

Grupo F:

Borussia Dortmund (ALE) – Lazio (ITA)

Bruges (BEL) – Zenit (RUS)

Grupo G:

Juventus (ITA) – Dinamo Kiev (UCR)

Ferencvaros (HUN) – FC Barcelona (ESP)

Grupo H:

Istanbul Basaksehir (TUR) – RB Leipzig (ALE)

Manchester United (ING) – PSG (FRA)

— 6ª rodada (Terça, 8, e quarta, 9 de dezembro):

– Terça-feira, 8 de dezembro:

Grupo E:

Chelsea (ING) – Krasnodar (RUS)

Rennes (FRA) – Sevilla FC (ESP)

Grupo F:

Zenit (RUS) – Borussia Dortmund (ALE)

Lazio (ITA) – Bruges (BEL)

Grupo G:

FC Barcelona (ESP) – Juventus (ITA)

Dinamo Kiev (UCR) – Ferencvaros (HUN)

Grupo H:

PSG (FRA) – Istanbul Basaksehir (TUR)

RB Leipzig (ALE) – Manchester United (ING)

– quarta, 9 de dezembro:

Grupo A:

Bayern de Munique (ALE) – Lokomotiv Moscou (RUS)

RB Salzburgo (AUT) – Atlético Madrid (ESP)

Grupo B:

Real Madrid (ESP) – Mönchengladbach (ALE)

Inter de Milão (ITA) – Shakhtar Donetsk (UCR)

Grupo C:

Manchester City (ING) – Marsella (FRA)

Olympiakos (ALE) – Porto (POR)

Grupo D:

Ajax (HOL) – Atalanta (ITA)

Midtjylland (DIN) – Liverpool (ING)

— Oitavas de final:

Sorteio 14 de dezembro

Partidas de ida em 16, 17, 23 e 24 de fevereiro de 2021

Partidas de volta em 9, 10, 16 e 17 de março

— Quartas de final:

Sorteio em 19 de março

Partidas de ida em 6 e 7 de abril

Partidas de volta em 13 e 14 de abril

— Semifinais:

Partidas de ida em 27 e 28 de abril

Partidas de volta em 4 e 5 de maio

— Final: em 29 de maio em Istambul (Turquia)

