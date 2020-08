Liga dos Campeões da Europa testa novo formato na retomada em meio à pandemia

Depois de quase cinco meses de paralisação, a Liga dos Campeões da Europa recomeça nesta sexta-feira, a partir das 16 horas (de Brasília), com um cronograma diferente, jogos sem público e formato inspirado na Copa do Mundo. A rodada terá os quatro jogos restantes das oitavas de final para a partir de semana que vem os oito times restantes inaugurarem a fase final da competição. Todos vão se reunir em Portugal para disputar partidas eliminatórias em partida única até chegar à decisão no próximo dia 23.

A retomada da competição terá nesta sexta-feira o encontro na Inglaterra entre Manchester City e Real Madrid. Na ida, na Espanha, os ingleses venceram por 2 a 1. Na Itália, a Juventus joga contra o Lyon para reverter a derrota por 1 a 0. Neste sábado, as oitavas de final terminam com mais dois jogos. Após fazer 3 a 0 fora de casa na ida, o Bayern de Munique recebe o Chelsea. O Barcelona encara no Camp Nou o Napoli, com quem empatou por 1 a 1.

A longa distância de entre o jogo de ida e a partida de volta tem deixado os times cautelosos. “Essa competição pune. Se nós queremos avançar, temos de melhorar”, disse o técnico do Manchester City, Pep Guardiola. A preocupação dele é que depois da parada o Real Madrid melhorou, ganhou 10 jogos seguidos e foi campeão espanhol. Na Juventus, a preocupação do técnico Maurizio Sarri é saber se vai continuar no cargo, seja qual for o resultado. “Se a diretoria já tiver decidido contratar um novo treinador, nada fará diferença”.

Depois da conclusão das oitavas de final, os vencedores não atuam mais dentro de casa e viajam diretamente para Lisboa, onde vão encontrar os quatro times já classificados: Atalanta, Paris Saint-Germain, RB Leipzig e Atlético de Madrid. Com as quartas de final formadas, as equipes vão definir a classificação em jogo único. As partidas serão em dois locais: o estádio da Luz e o José Alvalade.

A paralisação forçada pela pandemia do novo coronavírus vai fazer com os que times cheguem diferentes à esta etapa decisiva. O principal golpe é no Paris Saint-Germain. O atacante uruguaio Cavani ficou sem contrato em 30 de junho, não acertou uma renovação e vai desfalcar a equipe. É possível que Mbappé também seja baixa, mas por motivo de lesão. Quem por pouco não ficou fora foi o zagueiro Thiago Silva. O defensor ficou sem contrato, mas acertou uma extensão do vínculo somente para disputar a fase final.

As negociações do mercado de transferências mexeram também com mais dois outros times. Uma das surpresas deste torneio, o RB Leipzig perdeu o goleador durante os últimos meses. O atacante Timo Werner acertou com o Chelsea e não jogará a fase final em Portugal. No Barcelona, o meia brasileiro Artur rescindiu com o clube para assinar com a Juventus e também não vai atuar.

As novidades nos bastidores durante a paralisação mexeram até mesmo com o planejamento de qual seria a sede do torneio. Inicialmente a Uefa realizaria a final em Istambul, na Turquia. Pesou a favor de Portugal ter uma logística mais fácil de deslocamento e ter números mais controlados da pandemia. Ainda assim, os times vão precisar obedecer a cuidados rígidos.

Cada equipe ficará em um hotel diferente, com alas exclusivas para as delegações, e treinará em campos exclusivos espalhados por cidades nos arredores de Lisboa. Só é permitido aos jogadores sair ou rumo às atividades ou para os jogos. Também serão aplicados os cuidados já em vigor nas ligas nacionais como máscaras, distanciamento e monitoramento de possíveis sintomas.

Dentro dos estádios, os times não poderão chegar ao mesmo tempo para os jogos e haverá um fiscal e um médico exclusivamente para cuidar do protocolo sanitário. Isso inclui também supervisionar os cuidados com a higienização.

