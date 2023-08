Liga de futebol feminino da Espanha pede saída do presidente da RFEF por beijo em Hermoso

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2023 - 17:25 Compartilhe

A Liga Profissional de Futebol Feminino da Espanha pediu nesta quarta-feira (23) a saída do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, pelo beijo que deu na jogadora da seleção Jenni Hermoso após a final da Copa do Mundo.

“A Liga F apresentou uma denúncia ao presidente do Conselho Superior de Esportes (CSD) pelos gravíssimos atos e condutas do presidente da RFEF, Luis Rubiales, na final da Copa do Mundo feminina, solicitando sua destituição”, afirma o comunicado da liga feminina.

“Um dos maiores feitos da história do esporte espanhol foi manchado pelo comportamento vergonhoso do máximo representante do futebol espanhol, que mais uma vez, e guiado por sua contínua e habitual vontade de aparecer, demonstrou não estar à altura do cargo que ocupa”, acrescenta a nota.

“Um chefe agarrar sua trabalhadora e beijá-la na boca é algo que simplesmente não pode ser tolerado”, continua a Liga F.

“Não se trata apenas do beijo. Trata-se de uma atitude que está muito distante dos valores da nossa sociedade”, prossegue.

“Comemorar a vitória no palco de autoridades tocando a genitália ao lado da rainha e Sua Alteza Real a Infanta Sofia é inadmissível e repugnante”, segue o comunicado.

De fato, as imagens mostram Luis Rubiales segurando seus órgãos genitais para comemorar o título da Espanha no camarote das autoridades a menos de dois metros da rainha Letícia e de sua filha mais nova, a Infanta Sofia.

“É um constrangimento internacional sem precedentes para a Espanha, para o esporte espanhol e para o futebol feminino mundial”.

Desde domingo, a polêmica em torno do beijo não parou de crescer, com críticas do presidente do Governo espanhol, da Associação de Jogadores Espanhóis (AFE) e da atuante atacante americana Megan Rapinoe.

A RFEF fará na próxima sexta-feira uma assembleia geral extraordinária para abordar o caso.

