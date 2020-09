Liga das Nações (Segundona): Áustria bate a Noruega fora de casa Garoto-sensação Haaland marca, mas não evita a derrota por 2 a 1 dos noruegueses, em casa, no duelo válido pela Liga B (Segundona) da Liga das Nações

A Liga das Nações teve, nesta sexta-feira, dois jogos pela Liga A, a Primeira Divisão: o empate em 1 a 1 da Itália com a Bósnia e a vitória da Holanda por 1 a 0 sobre a Polônia. E a bola também rolou em outras duas divisões da competição, com destaque para o triunfo da Áustria, que foi até a Noruega, no Estádio Ullevaal, em Oslo, e venceu a seleção local por 2 a 1. Veja mais abaixo:



Liga B (Segunda Divisão)

A Noruega estava confiante numa boa vitória sobre os austríacos em casa, e contavam com os gols do garoto-sensação do futebol mundial, Haaland, para isso. O goleador dos alemães do Borussia Dortmund até que mostrou serviço, mas não foi o suficiente para o time da casa vencer. Com gols de Gregoritsch (atacante do Augsburg/ALE) e de Sabitzer (meia/atacante do RB Leipzig/ALE), o time abriu 2 a 0, administrou a vantagem e, mesmo levando um gol, não perdeu o equilíbrio. Pelo mesmo grupo, a Romênia marcou com Puscas, mas cedeu o empate para a Irlanda do Norte (Whyte) e o jogo ficou no 1 a 1.

Pelo Grupo B a Escócia tropeçou contra Israel: 1 a 1. Christie fez o gol dos britânicos, com Zahavi empatando já na reta final da partida. Quem se deu bem foi a República Tcheca, fora de casa bateu a Eslováquia por 3 a 1. Coufal, Dockal e Krmencik fizeram os gols dos tchecos e Ivan Schranz descontou para os eslovacos nos acréscimos.

Liga C – Grupo 4

Pelo Grupo 4, o Casaquistáo foi ate a Lituânia e bateu o rival por 2 a 0. A Albânia fez o mesmo. Foi até Belarus e venceu por 2 a 0 a seleção local.

