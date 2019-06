Liga das Nações: premiação, formato, desenvolvimento da fase final

Recém criada pela Uefa em 2018, a Liga das Nações é um minicampeonato com quatro divisões, em cada uma das quais se enfrentam seleções europeias de nível equivalente, e que termina nesta semana com quatro semifinalistas.

De caráter bianual, esta nova competição tem como objetivo substituir os amistosos. Sua fase final, que é disputada pelas quatro nações vencedoras de cada grupo da primeira divisão (Liga A), prevê semifinais e uma final, na qual o vencedor vai levantar uma taça.

– Sedes –

A primeira edição da Liga das Nações é disputada em Portugal, que venceu um grupo no qual também estavam Itália e Polônia, os outros dois candidatos à organização desta fase final.

Serão sedes desta ‘final four’ as cidades de Porto e seu Estádio do Dragão (com 50.000 lugares), assim como Guimarães e o estádio Afonso-Henriques (30.000 lugares). Os dois estádios ficam a cerca de cinquenta quilômetros de distânica um do outro.

– Quando? –

Semifinais:

. Quarta-feira 5 de junho: Portugal – Suíça (Porto, 15h45, horário de Brasília)

. Quinta-feira 6 de junho: Holanda – Inglaterra (Guimarães, 15h45, horário de Brasília)

Disputa pelo terceiro lugar:

. Domingo 9 junho (Guimarães, 10h00, horário de Brasília)

Final:

. Domingo 9 de junho (Porto, 15h45, horário de Brasília)

– Formato –

Os vencedores das duas semifinais vão disputar a final e os perdedores, a partida valendo o terceiro e o quarto lugar.

Em caso de empate no final do tempo regulamentar, haverá uma prorrogação com a possibilidade de uma quarta substituição para cada equipe.

Se o empate persistir após a prorrogação, haverá uma disputa de pênaltis com tecnologia de linha de gol.

Além disso será utilizada a vídeo-arbitragem (VAR) nos quatro jogos desta ‘final four’, uma novidade em um torneio de seleções organizado pela Uefa.

Como em outras competições, uma equipe de quatro pessoas, presentes no estádio, será encarregada do VAR e vai interferir em jogadas duvidosas que envolvam gols, incidentes na área, cartões vermelhos e possível confusão de identidades.

– Premiação –

O vencedor receberá um troféu de prata de 71 centímetros.

Também estão previstas premiações para os quatro participantes da fase final: 10,5 milhões de euros para o vencedor, 9 milhões para o finalista, 8 milhões para o terceiro e 7 milhões para o quarto.

Estas cifras incluem os 4,5 milhões já recebidos pelos quatro países participantes por terem vencido seus grupos.

– Dá acesso à Eurocopa-2020? –

Contrariamente ao que se pode pensar, o vencedor da Liga das Nações não se classifica automaticamente para a Eurocopa de 2020.

A Uefa decidiu inovar de maneira que a tradicional eliminatória, que é disputada de março a novembro de 2019, não seja a única via de acesso à Eurocopa. Só 20 vagas serão atribuídas por esse meio às duas melhores equipes de cada grupo.

As quatro posições restantes vão sair mais tarde, em março de 2020, em eliminatórias da Liga das Nações. Cada liga (A, B, C e D) tem suas próprias eliminatórias: duas semifinais e uma final disputada em partida única.

Na teoria as equipes que vão participar dessas eliminatórias são as que acabaram em primeiro lugar em seus grupos na Liga das Nações no outono europeu. Como exemplo, as eliminatórias mais difíceis deverão assim ter os confrontos entre os líderes dos grupos 1, 2, 3 e 4 da Liga A, ou seja, Inglaterra, Holanda, Portugal e Suíça.

Na prática, algumas destas nações já terão conseguido garantir sua participação por meio das eliminatórias para a Eurocopa. Neste caso, seu lugar será ocupado pelo segundo melhor colocado da liga envolvida.

– Classificação –

Classificação final da Liga das Nações, que determina as seleções que teoricamente poderiam participar das eliminatórias para a Eurocopa-2020:

Liga A: Holanda, Suíça, Portugal, Inglaterra

Liga B: Ucrânia, Suécia, Bósnia-Herzegovina, Dinamarca

Liga C: Escócia, Finlândia, Noruega, Sérvia

Liga D: Geórgia, Bielorrússia, Kosovo, Macedônia

jed/gr/gh/aam