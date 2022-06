Liga das Nações, NBA, F1… Saiba onde assistir aos eventos esportivos desta sexta Dia será agitado em diferentes modalidades do esporte

Não vai faltar emoção para o fã de esporte nesta sexta-feira (10). O dia começa com os treinos da Fórmula 1 no GP do Azerbaijão e vai terminar com o quarto jogo da final da NBA. A Liga das Nações de futebol e vôlei masculino, além da Série B do Brasileirão, também agitam o dia. Os principais eventos do dia terão transmissão da TV por assinatura ou streaming. Confira abaixo a agenda do LANCE!:





Fórmula 1 – GP do Azerbaijão

8h – Treino Livre 1

11h – Treino Livre 2

Onde assistir: BandSports

Fórmula 2 – GP do Azerbaijão

9h30 – Classificação

Onde assistir: BandSports

Liga das Nações – Vôlei Masculino

12h – Sérvia x Argentina

Onde assistir: SporTV 2

18h – Japão x Estados Unidos

Onde assistir: SporTV 2

Liga das Nações da Uefa

15h45 – Áustria x França

Onde assistir: ESPN

15h45 – Dinamarca x Croácia

Onde assistir: SporTV

Copa do Brasil Sub-17 – Semifinal

19h – Palmeiras x Sport

Onde assistir: SporTV

Brasileirão – Série B

19h – Sampaio Corrêa x Náutico

Onde assistir: Premiere

21h30 – Chapecoense x Criciúma

Onde assistir: SporTV e Premiere

NBA – Final (Jogo 4)

22h – Boston Celtics x Golden State Warriors

Onde assistir: Band, ESPN 2 e Star +

