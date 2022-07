Liga das Nações, Brasileirão… Saiba onde assistir aos eventos esportivos deste domingo Principais destaques são o Brasileirão, a final da Liga das Nações de Vôlei, o Pan-Americano de Ginástica Artística, o Mundial de Atletismo, além de corridas e amistosos de futebol

Domingo é dia do esporte na tela da TV e este, em especial, vem recheado de inúmeros esportes para todos os gostos. Os principais destaques são o Brasileirão, a final da Liga das Nações de Vôlei (que conta com a seleção brasileira), o Pan-Americano de Ginástica Artística, o Mundial de Atletismo, além de corridas e amistosos de futebol na Europa. As informações são do ‘esporteemídia’.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

Brasileirão:

11h00: Juventude x Goiás – Premiere

16h00: São Paulo x Fluminense – Globo (menos BH, PE, BA, PA e Chapecó) e Premiere

18h00: Atlético/GO x Fortaleza – Premiere

18h00: Botafogo x Atlético/MG – Premiere

19h00: América/MG x RB Bragantino – sportv e Premiere

Liga das Nações de Vôlei Feminino

​09h00: Sérvia x Turquia (terceiro lugar) – sportv2

12h30: Brasil x Itália (final) – sportv2

Pan-Americano de Ginástica Artística

10h00: Globo, NSports e sportv

16h00: NSports e sportv2

Brasileiro Série B e Série C

16h00: Série B – Cruzeiro x Novorizontino – Globo (MG, exceto Juiz de Fora, Uberlândia, Ituiutaba e Uberaba), sportv e Premiere

16h00: Série B – Náutico x Chapecoense – Globo (PE e Chapecó) e Premiere

16h00: Série C: Vitória x Paysandu – Globo (BA e PA), Dazn e DSports

Mundial de Superbike e Tour de France

06h45 – GP da Grâ-Bretanha (Superpole) – BandSports

08h00: GP da Grâ-Bretanha (corrida 2) – BandSports

09h30: GP da Grâ-Bretanha (corrida 2) – BandSports

10h15 – Tour de France: etapa 15 – Espn2

Mundial de Atletismo

10h00: maratona masculina – sportv3

14h30: classificatórias – sportv3

20h30: finais – sportv2

Futebol na Europa e nos EUA

12h00: Bayer Leverkusen x Panathinaikos (amistoso) – Star+

12h45 – UEFA Women’s EURO: Suíça x Holanda – Espn

13h00 – UEFA Women’s Euro: Suécia x Portugal – Star+

16h15 – Benfica x Fulham (amistoso) – Espn

16h08 – MLS: Atlanta United FC x Orlando City – Espn2

18h08 – MLS: New York RB x New York City – Espn4

Corridas

09h30: Fórmula E: E-Prix de Nova York (classificação) – TV Cultura

16h00 – Fórmula Indy: GP de Toronto – TV Cultura e Espn4

16h00 – NASCAR Cup Series: New Hampshire – BandSports

Mundial de Skate Street

12h30: semifinal feminina – sportv3

15h00 – semifinal masculina – sportv3

Liga Nacional de Futsal e NBA Summer League

14h00: LNF: Minas x Pato – NSports

16h00: NBA Summer League: final – Espn3

