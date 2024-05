Lifting de vampiro e tratamento com caramujos: confira procedimentos estéticos inusitados de famosas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 9:30 Para compartilhar:

Nos últimos anos, a busca pela perfeição estética só vem crescendo, o Brasil é um dos Países do mundo que mais consome esse mercado, e isso pode levar as pessoas a procurarem tratamentos um tanto quanto inusitados. De cirurgias extremas a tratamentos exóticos, a indústria da beleza parece constantemente empurrar os limites do que é considerado aceitável em nome da aparência ideal.

Para quem é vaidoso, conhecer procedimentos novos na área da beleza, pode ser altamente interessante. Muito além de óleos ou cremes, alguns tratamentos podem soar estranhos.

Alguns dos procedimentos são: o creme de hemorroida, usado pela atriz Sandra Bullock para suavizar olheiras, e picadas de abelha, método conhecido como apiterapia, que promete reduzir inflamações e cicatrizes na pele. Além do procedimento de injetar veneno de cobra no rosto, para um efeito parecido com o botox.

Recentemente, também chamou atenção o tratamento com semen de salmão, prometendo rejuvenescer a pele, o lifting de vampiro, onde o sangue da própria pessoa é utilizado, e o tratamento facial com caramujos, amplamente disseminado no Japão, onde acreditam que a gosma do animal carrega proteínas capazes de auxiliar no tratamento de rugas.

Famosos como Jennifer Aniston, Carlinhos Maia, Gwyneth Paltrow, Anitta, Naira Ávila e Kim Kardahian já se submeteram a alguns desses procedimentos.

A Dra. Priscilla Martelli, especialista em harmonização facial e procedimentos estéticos, atende famosos como Adriane Galisteu e Juju Salimeni, comenta um pouco sobre esses tratamentos “diferentões”.

Lifting de vampiro

Chamado de Plasma Rico em Plaquetas, o PRP é um procedimento em que se colhe uma quantidade de sangue do paciente, que é processado em uma centrífuga para separação dos componentes. Um dos elementos separados, o plasma, rico em plaquetas, é injetado no paciente.

Priscilla comenta: “O procedimento promove hidratação, fortalecimento e estimulação da produção de fibras de colágeno, que dão sustentação à pele”.

Tratamento facial com caramujos

No Japão, profissionais da área da beleza acreditam que a gosma do molusco terrestre abriga proteínas importantes para a pele e, ainda, antioxidantes, que auxiliam no tratamento de rugas. Embora os estudos científicos ainda estejam em fase iniciais, eles demonstram um promissor efeito da gosma de algumas espécies específicas de caramujos. A substância estudada presente na gosma se chama mucina.

“No Brasil, o tratamento feito com os caramujos vivos não é executado, mas é possível encontrar produtos, certificados pela Anvisa, que trazem secreção do animal na composição. Esses produtos prometem tratar rugas, cicatrizes, queloides, manchas de sol, acnes, verrugas, estrias e estimular a produção de colágeno e elastina”, explica.

Tratamento com esperma de salmão

O PDRN (poli desoxirribonucleotídeo) é um composto constituído por fragmentos de DNA extraídos dos espermatozoides de salmão. Estudado por suas propriedades regenerativas e de reparo celular, a substância é utilizada na medicina estética com aplicações na pele que promovem a regeneração e estimulam a produção de colágeno.

O produto chegou recentemente ao mercado brasileiro. No Brasil, a Anvisa permite somente para uso não injetável. “No momento, ele é considerado, no Brasil, um produto para uso tópico, ou seja, para passar na pele”, comenta a especialista.

Segundo a profissional, o PDRN disponível no país vem associado com ácido hialurônico. A especialista afirma que a substância promove benefícios como hidratação e melhora do viço, principalmente se complementado com outros procedimentos com laser e ultrassom microfocado.