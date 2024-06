Lido de Veneza passará por desinfestação após caso de dengue

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/06/2024 - 18:01 Para compartilhar:

VENEZA, 4 JUN (ANSA) – Um novo caso de dengue foi confirmado nesta terça-feira (4) na ilha do Lido, em Veneza.

O prefeito da cidade, Luigi Brugnaro, determinou a tomada de medidas de desinfestação a partir desta quarta-feira (5), quando será feito um tratamento contra as larvas do mosquito em áreas públicas e privadas.

Entre quinta-feira e sábado (6 a 8) será feito um tratamento contra mosquitos adultos.

A área de alerta é a via Marcantonio Bragadin, no meio do caminho caminho entre Piazzale Santa Maria Elisabetta e o Palazzo del Cinema.

O paciente, um turista sul-americano que não teve a nacionalidade exata informada, está internado no Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Civil de Veneza.

A desinfestação está sendo realizada como medida de precaução, mas é altamente provável que a doença tenha sido contraída pelo paciente em seu país de origem.

Já em Trieste foram notificados dois novos casos, um confirmado e outro sob investigação, por pessoas retornando de uma viagem a uma das áreas consideradas endêmicas, que não foi especificada. (ANSA).