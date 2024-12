Líderes sírios fecham acordo para dissolução de facções armadas

DAMASCO, 24 DEZ (ANSA) – Os novos líderes da Síria anunciaram nesta terça-feira (24) que chegaram a um acordo para a dissolução das facções armadas do país.

Com isso, as atuais autoridades de Damasco, que derrubaram recentemente o regime de Bashar Al-Assad, deverão iniciar a integração dos membros destas facções nas forças de defesa regulares da Síria.

“A reunião dos chefes dos grupos terminou com um acordo sobre a dissolução de todos eles e a sua integração sob o controle do Ministério da Defesa”, informou a nova liderança síria, encabeçada pelo jihadista Abu Mohammed al-Jolani.

O chefe do grupo islamita Hayat Tahrir al-Sham (HTS) garantiu nos últimos dias que a Síria “não permitirá de forma alguma armas no país fora do controle estatal”.

Além disso, Al-Jolani afirmou que as áreas controladas pelos curdos seriam integradas sob a nova liderança e que a nação “não será dividida”. (ANSA).