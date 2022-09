Líderes se solidarizam com Cristina Kirchner após tentativa de assassinato

Da Redação 02/09/2022 - 3:11 Compartilhe

Após a tentativa de assassinato que quase vitimou a vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, diversos políticos, especialmente sul-americanos, se manifestaram prestando seu apoio, na noite desta quinta-feira (1º).

+ Fernández: ‘Não há chance de violência coexistir com democracia’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) até o momento do fechamento deste texto não se manifestou sobre o atentado sofrido por Cristina, embora tenha tuitado sobre outros assuntos.

Maurício Macri, ex-presidente da Argentina

“Meu repúdio absoluto ao ataque sofrido por Cristina Kirchner, que felizmente não teve consequências para a vice-presidente. Esse gravíssimo incidente exige um esclarecimento imediato e profundo por parte da Justiça e das forças de segurança”.

Gabriel Boric, presidente do Chile

“A tentativa de assassinato da vice-presidente argentina, Cristina Fernández, merece o repúdio e a condenação de todo o continente. Minha solidariedade a ela, ao governo e ao povo argentino. O caminho sempre será o debate de ideias e o diálogo, nunca as armas nem a violência”.

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil e atual candidato à Presidência

“Toda a minha solidariedade à companheira Cristina Kirchner, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa. […] Que o autor sofra todas as consequências legais. Esta violência e ódio politico que vêm sendo estimulados por alguns é uma ameaça à democracia na nossa região. Os democratas do mundo não tolerarão qualquer violência nas divergências políticas”.

Luis Alberto Arce, presidente da Bolívia

“Repudiamos enfaticamente o atentado contra a vida da irmã Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina. Do Estado plurinacional da Bolívia, enviamos todo o nosso apoio a ela, sua família, ao governo e o povo argentino”.

Evo Morales, ex-presidente da Bolívia

“Condenamos a covarde tentativa de assassinato contra nossa irmã Cristina Kirchner. Toda a nossa solidariedade à vice-presidente. A Pátria Grande está com você, irmã. A direita criminosa e servil ao imperialismo não passará. O povo livre e digno da Argentina o derrotará”.

Pedro Castillo, presidente do Peru

“Toda minha solidariedade com a vice-presidente Cristina Kirchner e com o povo argentino. O governo peruano condena o atentado ocorrido contra sua vida. Repudiamos todo ato de violência”.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

“De Cuba, consternados com a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner, enviamos toda a nossa solidariedade à vice-presidente, ao governo e ao povo argentinos”.

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

“Enviamos nossa solidariedade à vice-presidente ante o atentado contra a sua vida. Repudiamos energeticamente essa ação que busca desestabilizar a paz do povo argentino, nosso irmão. A Pátria Grande está com você, companheira!”

Gleisi Hoffman, deputada federal e presidente do PT

“Muito grave o que aconteceu com a companheira Cristina Kirchner, vítima de uma tentativa de homicídio. A imagem choca. Isso é resultado da violência política e do discurso de ódio. Força!”