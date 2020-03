Líderes, Praia e Minas vencem na rodada da Superliga Feminina

Os mineiros Dentil/Praia Clube e Itambé/Minas continuam na frente na Superliga Feminina. Nesta terça-feira, em dia de cinco jogos válidos pela 21ª rodada do torneio nacional, triunfaram e se mantiveram nas primeiras posições.

Foi o mesmo resultado obtido pelo Sesc-RJ, o terceiro colocado, com 51 pontos, em perseguição ao Praia, que está com 56, e ao Minas, que soma 54. Todas essas três equipes, soberanas no campeonato, estão com 20 jogos disputados.

O Praia superou o Flamengo (décimo) por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/18. O Minas foi o único visitante a triunfar nesta terça-feira, tendo derrotado o Osasco Audax/São Cristóvão Saúde (5º) por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 14/25, 25/14 e 25/23.

O Sesc RJ bateu o São Cristóvão Saúde/São Caetano (12º) por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/15 e 25/21. O Sesi Vôlei Bauru (quarto) derrotou o Valinhos Vôlei (11º) por 3 a 0, com parciais de 25/15, 25/23 e 25/9). No Morumbi, o São Paulo/Barueri (6º) fez 3 a 1 no Pinheiros (9º), com parciais de 25/22, 17/25, 25/16 e 25/20.