Líderes ocidentais condenam ataque do Hamas contra Israel

Scholz se diz chocado. ONU pede fim imediato da violência. Macron expressa solidariedade. UE chama ofensiva de terrorismo. EUA reforçam compromisso com segurança de Israel.Lideranças internacionais condenaram neste sábado (07/10) o ataque do grupo islâmico palestino Hamas contra Israel .

Dezenas de pessoas morreram após o lançamento de milhares de foguetes e a invasão de homens armados no país a partir da Faixa de Gaza.

O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, se disse chocado. "Notícias aterrorizantes nos chegam hoje de Israel. O lançamento de foguetes de Gaza e a escalada da violência nos chocam profundamente", escreveu no serviço de mensagens curtas X (antigo Twitter). "A Alemanha condena estes ataques do Hamas e apoia Israel."

A ONU pediu o fim imediato da violência. "Estes acontecimentos resultaram em cenas horríveis de violência e em numerosas mortes e feridos israelenses, muitos dos quais se acredita terem sido sequestrados para dentro de Gaza”, escreveu o coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Tor Wennesland, também na plataforma X.

"Terrorismo"

A União Europeia também condenou os ataques. "Condeno inequivocamente o ataque levado a cabo pelos terroristas do Hamas contra Israel", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "É o terrorismo na sua forma mais desprezível.”

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, afirmou que a UE "expressa a sua solidariedade com Israel nestes tempos difíceis”. O presidente do Conselho da UE, Charles Michel, falou de "terror e violência contra cidadãos inocentes".

O presidente francês, Emmanuel Macron, reagiu de forma semelhante. "Falei com o presidente Herzog e o primeiro-ministro Netanyahu. Condeno os ataques perpetrados a partir de Gaza contra Israel, os seus soldados e o seu povo", afirmou Macron. "A França está solidária com Israel e com os israelense, comprometida com a sua segurança e com o seu direito de se defender."

Os Estados Unidos condenaram "inequivocamente" o ataque dos "terroristas do Hamas" contra Israel. Em comunicado da Casa Branca, Washington assegurou que Israel receberá dos EUA "o que precisa para se defender e proteger os civis da violência e do terrorismo indiscriminados".

"Nosso compromisso com o direito de Israel de se defender permanece inabalável”, frisou o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, em comunicado.

