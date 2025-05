Líderes mundiais saúdam papa Leão 14

Presidente dos EUA, Donald Trump, disse ser "uma honra" saber que Prevost é o primeiro papa americano. Seu homólogo israelense, Isaac Herzog, afirmou estar ansioso para melhorar relacionamento entre Israel e a Santa Sé.Líderes mundiais saudaram a escolha do cardeal Robert Francis Prevost como o próximo líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo. Primeiro americano a se tornar papa, ele escolheu o nome pontifício de Leão 14.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ser "uma honra" saber que Prevost é o primeiro papa nascido nos EUA. "Que emoção e que grande honra para nosso país. Estou ansioso para conhecer o papa Leão XIV. Será um momento muito significativo!", publicou nas redes sociais.

O papa Francisco havia feito duras críticas à política de deportações de imigrantes do governo Trump. O presidente americano também sofreu uma enxurrada de críticas após publicar no início de maio nas redes sociais uma imagem gerada por IA na qual aparece caracterizado como papa.

Agostiniano, Prevost passou a maior parte de sua vida eclesial em missão no Peru, país do qual também possui cidadania. A presidente peruana, Dina Boluarte, disse que a eleição é um "momento histórico para o Peru".

No X, o governo brasileiro pediu que o novo pontífice seja "guia de justiça social, promotor da paz, da redução da pobreza e do combate à fome".

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, parabenizou o novo papa. "Em uma época marcada por conflitos e agitação, suas palavras na Loggia delle Benedizioni [varanda da Basília de São Pedro] são um poderoso apelo à paz, à fraternidade e à responsabilidade", disse.

Israel espera "melhorar relacionamento" com a Santa Sé

Já o presidente israelense Isaac Herzog pediu que o novo papa construa pontes entre todas as crenças e povos. "Estamos ansiosos para melhorar o relacionamento entre Israel e a Santa Sé e fortalecer a amizade entre judeus e cristãos na Terra Santa e em todo o mundo", escreveu. A proximidade do papa antecessor, Francisco, com a paróquia estabelecida na Faixa de Gaza foi motivo de atrito com Israel.

Pedidos de paz e diálogo também foram feitos pela presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. "Desejamos que seu pontificado seja guiado por sabedoria e força, pois ele lidera a comunidade católica e inspira o mundo por meio de seu compromisso com a paz e o diálogo", pontuou.

O presidente polonês Andrzej Duda, um católico conservador, também se manifestou. "Por favor, aceite a garantia da prontidão da República da Polônia para fortalecer ainda mais esses laços únicos – em nome dos valores compartilhados, da responsabilidade pelo bem comum e do fortalecimento da paz no mundo", afirmou.

"Por meio de seu papel, vocês proporcionam esperança e orientação a milhões de fiéis em todo o mundo nestes tempos difíceis", disse o chanceler federal alemão Friedrich Merz.

"Estou confiante de que o diálogo construtivo e a cooperação estabelecida entre a Rússia e o Vaticano continuarão a se desenvolver com base nos valores cristãos que nos unem", afirmou o presidente russo Vladimir Putin.

gq/bl (afp, ots)