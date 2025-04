Líderes mundiais lamentam a morte do papa Francisco

Lideranças divulgaram mensagens em homenagem ao pontífice, que morreu aos 88 anos após liderar a Igreja Católica por 12 anos.Líderes ao redor do mundo lamentaram a morte do papa Francisco, ocorrida nesta segunda-feira (21/04), quase um mês após ele deixar o hospital, onde recebeu tratamento contra uma pneumonia. O pontífice tinha 88 anos.

"Com Francisco, o mundo perde um sinal brilhante de esperança, um defensor da humanidade com credibilidade e um cristão convincente", afirmou o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.

O provável futuro chanceler federal alemão, Friedrich Merz, afirmou que "a morte do papa Francisco me enche de grande tristeza. Francisco será lembrado por seu compromisso incansável com os mais fracos da sociedade, por justiça e reconciliação."

O chanceler federal alemão em fim de mandato, Olaf Scholz, afirmou: "Sempre apreciei muito sua clara visão sobre os desafios que nos preocupam".

"Minha esposa e eu ficamos profundamente tristes ao saber do falecimento do papa Francisco", afirmou o rei Charles 3°, do Reino Unido, em comunicado. "Nossos pesados corações ​​ficaram um pouco aliviados, no entanto, ao saber que Sua Santidade pôde compartilhar uma saudação de Páscoa com a Igreja e o mundo a quem serviu com tamanha devoção ao longo de sua vida e ministério", acrescentou, se referindo à aparição do pontífice neste Domingo de Páscoa, na bênção Urbi et Orbi.

"Sua Santidade será lembrado por sua compaixão, sua

preocupação com a unidade da Igreja e por seu incansável

compromisso com as causas comuns de todas as pessoas de fé e com aqueles de boa vontade que trabalham em benefício dos outros", frisou Charles.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni lamentou: "Está nos deixando um grande homem e um grande pastor. Eu tive o privilégio de desfrutar sua amizade, seus conselhos e seus ensinamentos, que também nunca falharam em tempos de provação e sofrimento."

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D, Vance, que esteve com o pontífice neste domingo, disse que "meu coração está com milhões de cristãos em todo o mundo que o amavam". E acrescentou: "Fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse obviamente muito doente".

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ressaltou, sobre Franscisco, que "seu compromisso com a paz, a sociedade, a justiça para os mais fracos deixa um profundo legado. Descanse em paz."

"Inspirou milhões"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sublinhou que "com sua modéstia e seu amor sincero pelos menos afortunados, ele inspirou milhões, muito além das fronteiras da Igreja Católica". E acrescentou: "Meus pensamentos estão com todos que sentem essa profunda perda."

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse que Francisco "se importava-se com os grandes desafios globais do nosso tempo – migração, mudanças climáticas, desigualdades, paz – assim como com as lutas cotidianas de todos".

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, expressou suas condolências a "todos os católicos do mundo" e lembrou que "quando nos encontramos recentemente em Roma, agradeci o papa Francisco pela sua forte liderança na proteção dos mais vulneráveis e na defesa da dignidade humana."

md (DPA, Reuters, AP, AFP)