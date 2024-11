Líderes mundiais e apoiadores parabenizam Trump por iminente vitória

Com AFP, Da Redaçãoi Com AFP, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Com 267 dos 270 delegados necessários para vencer as eleições nos Estados Unidos e com vantagem na contagem de votos em estados importantes para definir a vitória, Donald Trump já se declarou vencedor e começou a ser parabenizado por líderes mundiais.

França

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou nesta quarta-feira (6) o “presidente Donald Trump”, afirmando que está disposto a trabalhar com o candidato à frente nas eleições americanas “com respeito e ambição”.

“Com as suas convicções e com as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade”, acrescentou o chefe de Estado francês na rede social X, que já coincidiu com Trump no poder durante seu primeiro mandato.

Reino Unido

Já o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, parabenizou nesta quarta-feira (6) o candidato republicano Donald Trump por sua “vitória eleitoral histórica” nas presidenciais dos Estados Unidos, assegurando que “a relação especial” entre os dois países “continuará prosperando”.

“Como nossos aliados mais próximos, estamos um ao lado do outro na defesa dos nossos valores compartilhados de liberdade, democracia e empreendedorismo”, afirmou o líder trabalhista em um comunicado.

Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, parabenizou nesta quarta-feira (6) o republicano Donald Trump por sua “impressionante vitória”, que ainda depende de confirmação oficial, e disse esperar que sua presidência propicie uma “paz justa na Ucrânia”.

“Nos assuntos internacionais, aprecio a abordagem do presidente Trump da ‘paz através da força’. Este é exatamente o princípio que pode trazer uma paz justa à Ucrânia”, afirmou Zelensky em um comunicado publicado em suas redes sociais.