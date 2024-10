Líderes do ranking, Sinner e Alcaraz têm jogos difíceis, mas avançam no Masters 1000 de Xangai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2024 - 11:21 Para compartilhar:

Líderes do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz enfrentaram partidas duras para avançar às oitavas de final do Masters 1000 de Xangai.

Número um do mundo, Sinner precisou de 2h39 para vencer, de virada, o argentino Tomas Martin Etcheverry por 2 a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/2. Já Alcaraz precisou de um tie-break para eliminar o chinês Wu Yibing, convidado da organização, que ficou afastado das quadras por lesão e ocupa apenas o 560º posto do ranking, por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Um dia depois de alcançar a 250ª vitória da carreira, Sinner jogou sob o teto fechado, por causa da chuva, contra o 37º do ranking. “Foi um jogo muito duro, física e mentalmente”, afirmou o italiano, que lamentou perder o primeiro set.

“Essas coisas acontecem”, afirmou. “Às vezes, você precisa esperar suas chances. Foi o que eu fiz, tentei permanecer calmo e isso foi a chave hoje”, completou ele que enfrenta agora o vencedor da partida entre Ben Shelton, que o eliminou em Xangai no ano passado, e Roberto Carballes Baena.

Em busca de seu quinto título na temporada, Alcaraz enfrentou Wu Yibing e disse que não se sentiu dominando a partida. “Não quero dizer que estou surpreso, mas foi a primeira vez que joguei contra ele”, afirmou o número dois do mundo. “Ele está recuperando seu nível e joga realmente muito bem.”

Com 11 vitórias seguidas desde a eliminação precoce na segunda rodada do US Open, Alcaraz enfrenta agora um francês: Gael Monfils ou Ugo Humbert.

COCO GAUFF É CAMPEÃ EM PEQUIM

A tenista americana conquistou seu segundo título nesta temporada ao vencer a checa Karolina Muchova por 2 sets a 0 (6/1 e 6/3) neste domingo.

Aos 20 anos, a sexta cabeça de chave se tornou a mais jovem campeã do Torneio de Pequim em 14 anos e a segunda tenista dos EUA a vencer o evento após as conquistas de Serena Williams em 2004 e 2013.

Foi o oitavo título da carreira de Gauff, sétima do mundo. Ela melhorou seu histórico em finais para 8 vitórias em 9 partidas. Em quadra duras, o retrospecto é perfeito, com 7 títulos em 7 decisões.

A americana resolveu a partida contra a 49ª do mundo de maneira rápida. Venceu o primeiro set em apenas 31 minutos, perdeu apenas cinco pontos disputados com seu primeiro saque e quebrou o serviço de Muchova cinco vezes. Fechou a partida em 1h16.