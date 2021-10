Líderes do ranking mundial, Ágatha e Duda anunciam fim da dupla no vôlei de praia Duda será parceira de Ana Patrícia em busca da vaga olímpica em Paris-2024

Atuais lideres do ranking mundial de vôlei de praia, as brasileiras Ágatha e Duda anunciaram nesta segunda-feira a separação da dupla para o ano de 2022. Apesar da regularidade no cenário internacional, a parceria terminou a Olimpíada de Tóquio em nono lugar.

Juntas desde janeiro de 2017, a paranaense e a sergipana conquistaram 14 ouros em etapas nacionais e oito ouros no Circuito Mundial. Elas também são as atuais campeãs do Circuito Brasileiro.

Após os Jogos, Duda, de 23 anos, decidiu encerrar o time e iniciar um projeto com Ana Patrícia, que jogou a Olimpíada de Tóquio com Rebecca. A expectativa das jogadoras é obter a classificação para os Jogos de Paris, em 2024. Aos 38 anos, Ágatha não anunciou até o momento qual será seu futuro.

– Foram cinco anos de muita entrega. Passamos por momentos difíceis, que nos fizeram crescer e por muitos momentos maravilhosos regados a muitas vitórias. Jogar com a Duda me fez crescer muito profissionalmente, entretanto considero que minha evolução pessoal foi maior ainda. Além disso pude fazer parte de muitas “primeiras vezes” da Duda, e acho isso muito legal. Desejo o melhor para ela. Agradeço a todos os profissionais desta equipe, que se doaram tanto e fizeram parte desta jornada – disse Ágatha, medalhista olímpica de prata na Rio 2016, com Bárbara Seixas.

– Eu só tenho a agradecer a Ágatha, ao Marco Char, ao Renan Rippel, Lucas Palermo, Letícia Pessoa e a todos do time que estiveram conosco em todo esse ciclo. Realizei muitos sonhos ao lado da Ágatha e vivi o principal deles com ela, que foi chegar em uma Olimpíada. A Ágatha me ensinou demais, sou muito grata a ela. Levarei todos esses anos com muito carinho em minha vida. E tudo isso que vivemos foi incrível e único. Estarei sempre torcendo para o melhor de todos. E que todos esses anos me fizeram crescer como atleta e pessoa. Cada um tem um espaço importante em minha vida – disse Duda.

A dupla, que ficou em quinto lugar no World Tour Finals, na Itália, no final de semana, ainda jogará as etapas do Brasileiro e a última etapa do mundial, que será realizado em Itapema, em novembro. Depois disso ambas as atletas entram em período de férias e retornam em janeiro.

Ágatha e Duda ainda foram campeãs do Circuito Mundial 2018, do World Tour Finals 2018 e vice-campeãs do World Tour Finals 2017 e 2019.

