Líderes do G7 farão reunião para discutir crise na Síria

NOVA YORK, 10 DEZ (ANSA) – O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (10) que os líderes do G7 farão um encontro virtual na sexta (13) para discutir a situação da Síria, além de outros temas de relevância internacional.

Segundo a agência Bloomberg, um rascunho do comunicado da reunião abre caminho para o G7 apoiar o novo governo sírio, desde que o processo de transição respeite as minorias no país árabe.

“O G7 espera que todos os grupos de oposição que busquem ter um papel no governo da Síria demonstrem empenho pelos direitos de toda a população”, diz o texto.

Hoje o líder da oposição no país árabe, Mohamed al-Bashir, foi formalmente nomeado pelos rebeldes como primeiro-ministro interino do país. Ele será responsável por formar um governo de transição, com um mandato “para lidar com assuntos correntes” até 1º de março de 2025. (ANSA).