Líderes do Brics se reúnem para 2º dia de cúpula em Brasília

SÃO PAULO, 14 NOV (ANSA) – Os líderes políticos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reúnem hoje (14), em Brasília, para o segundo e último dia da 11ª Cúpula dos Brics.

O encontro, que tem o presidente Jair Bolsonaro como anfitrião, acontece no Palácio do Itamaraty, e conta com a participação de Vladimir Putin, Narendra Modi, Xi Jinping e Cyril Ramaphosa.

Pela manhã, os líderes fizeram as fotos oficiais e se reuniram para uma sessão fechada, sem acesso da imprensa. Depois, seguiram para a sessão plenária, aberta e com transmissão ao vivo.

Depois, os chefes de Estado e de Governo dos Brics terão um encontro com o Conselho Empresarial e com o Novo Banco de Desenvolvimento. Os líderes empresariais dos países do grupo apresentarão uma lista de 23 recomendações, que abrangem a facilitação de comércio, o fortalecimento do Novo Banco de Desenvolvimento (com investimentos em energia limpa e em países fronteiriços do bloco), o desenvolvimento de competências profissionais e acordos de cooperação em 10 setores, entre os quais indústria 4.0, biotecnologia e infraestrutura.

Instalado em 2015, com sede em Xangai, na China, o Novo Banco de Desenvolvimento tem como objetivo ser uma fonte alternativa de financiamento ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial. O capital da instituição foi formado com US$ 10 bilhões de cada membro dos Brics, totalizando US$ 50 bilhões, mas o banco está aberto a receber países de fora do grupo como sócios.

A representação do NDB no Brasil, com sede em São Paulo e escritório em Brasília, deve ser inaugurada durante a cúpula.

A previsão é a de que, após os encontros, seja emitida uma declaração conjunta, que tem sido chamada de “Declaração de Brasília”. O texto está sendo preparado há semanas e, de acordo com fontes locais, deve abordar temas como as mudanças climáticas e pontos sensíveis da geopolítica mundial. Presidente – Após cumprir os compromissos na cúpula dos Brics, Bolsonaro ainda terá duas reuniões bilaterais nesta quinta-feira, com o presidente russo e com o presidente sul-africano, ambas no Palácio do Planalto.

Ontem, no primeiro dia oficial da cúpula dos Brics, Bolsonaro manteve encontros oficiais com o líder chinês, Xi Jinping, e com o premier indiano, Narendra Modi. (ANSA)