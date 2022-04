Líderes do Banco Mundial, FMI e OMC pedem agilidade em plano de segurança alimentar

WASHINGTON (Reuters) – Os líderes do Fundo Monetário Internacional (FMI), da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Banco Mundial defenderam nesta sexta-feira uma ação rápida em torno de um novo plano de ação para segurança alimentar a ser preparado por instituições financeiras internacionais.





“É realmente urgente fazê-lo funcionar para evitar que as pessoas morram desnecessariamente”, disse a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, em evento realizado como parte das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial.

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, disse que um passo crítico seria obter maior transparência sobre os estoques de alimentos dos países para ajudar os mercados a funcionar melhor.

(Por Andrea Shalal)