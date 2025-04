Líderes de todo o mundo enviam condolências pela morte do Papa

VATICANO, 21 ABR (ANSA) – Diversos líderes mundiais se manifestaram sobre o falecimento do papa Francisco, ocorrido nesta segunda-feira (21) no Vaticano. Na Argentina, terra natal do pontífice, o presidente Javier Milei decretou luto de sete dias.

“Apesar das diferenças que hoje parecem menores, tê-lo conhecido em sua gentileza e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim”, disse Milei em seu perfil no X, acrescentando que “como presidente, como argentino e, fundamentalmente, como homem de fé, saúdo o Santo Padre e acompanho todos aqueles que hoje se encontram diante desta triste notícia”.

O líder argentino decretou ainda luto nacional de sete dias pelo falecimento de Francisco.

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, recebeu a notícia da morte “com uma grande dor pessoal” e destacou os ensinamentos que o Papa deixou.

“Seu ensinamento recordava a mensagem evangélica, a solidariedade entre os homens, o dever de proximidade aos mais fracos, a cooperação internacional, a paz na humanidade”, falou Mattarella.

Já a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também demonstrou “profunda dor” pela perda.

“Uma dor profunda, nos deixa um grande homem”, afirmou a premiê italiana logo após o comunicado da morte do pontífice.

“Descanse em paz, papa Francisco”, escreveu a Casa Branca dos Estados Unidos em seu perfil no X, onde se vê uma foto do pontífice com o presidente americano, Donald Trump.

Por sua vez, o vice-presidente dos EUA, J.D.Vance, que se encontrou com o líder católico no último domingo (20), poucas horas antes de seu falecimento, afirmou “estar feliz por tê-lo visto”.

“Meus pensamentos estão com os milhões de cristãos ao redor do mundo que o amavam. Fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse muito doente. Mas sempre me lembrarei dele por suas homilias nos primeiros dias da covid. Foi realmente maravilhoso”, disse Vance no X.

O presidente da França, Emmanuel Macron, também enviou “suas condolências aos católicos de todo o mundo”.

Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lembrou em seu perfil no X que “Francisco era um homem de imensa fé e grande misericórdia, que dedicou a vida ao progresso dos pobres no mundo e ao pedido de paz em uma época complexa de turbulenta”.

O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, citou o Papa como “um amigo do povo palestino”.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou em suas redes sociais que o líder da Igreja Católica “sabia dar esperança, aliviar o sofrimento através da oração e promover a unicidade”.

“Ele rezou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos. Choramos juntos aos católicos e a todos os cristãos que buscaram apoio espiritual no Papa”, acrescentou Zelensky.

Em guerra com a Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou suas condolências, definindo Francisco como “uma pessoa extraordinária”.

“Francisco dispunha de grande autoridade internacional como um fiel servidor do ensinamento cristão, um sábio religioso e estadista, e um defensor consistente dos altos valores do humanismo e da justiça”, disse o chefe de Estado russo, acrescentando que “durante seu pontificado, o Papa contribuiu ativamente para o desenvolvimento do diálogo entre a Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Católica Romana, bem como para a interação construtiva entre a Rússia e a Santa Sé”.

O rei Charles III, do Reino Unido, que se encontrou brevemente com o pontífice há duas semanas, durante sua viagem à Itália, citou a “compaixão de Francisco” em mensagem enviada pelo Palácio de Buckingham, assinada também pela rainha consorte, Camilla.

O Irã também comentou o falecimento do líder católico um dia após a Páscoa.

“Enviamos nossas condolências a todos os cristãos do mundo, a todos os monoteístas e seguidores das religiões celestiais, e pedimos a Deus sua paz”, afirmou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei. (ANSA).