Líderes de Conferência, Denver Nuggets e Toronto Raptors vencem em rodada da NBA

Em duelo que envolveu dois dos três times de melhor campanha na Conferência Oeste da NBA, o Denver Nuggets bateu o Oklahoma City Thunder por 109 a 98, nesta sexta-feira, em Denver, nos Estados Unidos. Já o líder do Leste, o Toronto Raptors, venceu o Portland Trail Blazers por 128 a 122, fora de casa.

Líder no Oeste, o Denver contou com grande atuação do pivô Nikola Jokic, que marcou 24 pontos, pegou 15 rebotes e deu nove assistências, desempenho que ajudou o time dele a alcançar a 19ª vitória na temporada, na qual soma nove derrotas. Já o Thunder, que contou com os 32 pontos de Paul George e 14 rebotes cada de Russell Westbrook e Steve Adams, acumula 17 triunfos e dez reveses, a terceira melhor campanha na mesma conferência.

Em Portland, Kawhi Leonard comandou a vitória do Toronto, com 28 pontos. O time canadense, que tem a melhor campanha na atual temporada, chegou ao retrospecto de 23 vitórias e oito derrotas. A equipe da casa, oitava colocada no Oeste com 16 triunfos e 13 reveses, perdeu a partida apesar da atuação de destaque do armador Damian Lillard, que marcou 24 pontos e teve aproveitamento de 80% de acerto nos arremessos de quadra.

Em Sacramento, o Sacramento Kings fez jogo duro, mas perdeu para o Golden State Warriors por 130 a 125. A franquia atual bicampeã da NBA, segunda colocada no Oeste, tem 20 vitórias e 10 derrotas na temporada, enquanto a equipe da capital da Califórnia soma 15 triunfos e 13 reveses até o momento, suficiente para ocupar o nono lugar na mesma conferência.

Em casa, o Boston Celtics ganhou do Atlanta Hawks por 129 a 108, com 24 pontos do armador Kyrie Irving. Sem perder há oito jogos, a equipe vitoriosa no confronto agora tem retrospecto de 18 vitórias e 10 derrotas, quarto colocado no Leste, enquanto o time derrotado no confronto é o penúltimo na mesma conferência, com seis triunfos e 23 reveses.

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira da NBA:

Boston Celtics 129 x 108 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 124 x 126 New York Knicks

Philadelphia 76ers 101 x 113 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 102 x 114 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 125 x 118 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 97 x 100 Miami Heat

Sacramento Kings 125 x 130 Golden State Warriors

Denver Nuggets 109 x 98 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 122 x 128 Toronto Raptors

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Orlando Magic x Utah Jazz

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers

Detroit Pistons x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves