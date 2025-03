Líderes da UE fazem reunião de emergência sobre defesa

BRUXELAS, 6 MAR (ANSA) – Os líderes da União Europeia fazem nesta quinta-feira (6) uma reunião de emergência em Bruxelas para discutir políticas de defesa para o bloco, em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reduzir o empenho para a segurança do continente.

O encontro conta com a presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que chegou acompanhado dos chefes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa.

“Obrigado pelo seu novo programa em favor da segurança europeia”, declarou Zelensky em Bruxelas, quase uma semana depois de ter sido destratado por Trump diante de câmeras de TV na Casa Branca.

“Hoje estamos aqui para tomar decisões e apresentar resultados, para construir a defesa e a segurança europeia, que não está separada da Ucrânia”, disse Costa.

Na última terça (4), Von der Leyen já anunciou um plano de 800 bilhões de euros para reforçar a defesa da UE e garantir o apoio militar à Ucrânia em um cenário de retirada dos EUA. No dia seguinte, o presidente da França, Emmanuel Macron, colocou o arsenal nuclear do país à disposição da Europa como força de dissuasão – Paris é o único membro do bloco que possui ogivas atômicas.

Já nesta quinta, o premiê da Polônia, Donald Tusk, pediu que os líderes europeus levem a proposta de Macron em consideração e entrem na corrida armamentista com a Rússia, enquanto Von der Leyen definiu o atual momento como “divisor de águas”. “A Europa enfrenta um perigo claro e presente, portanto deve ser capaz de se defender”, salientou a chefe do Executivo europeu.

Após voltar à Casa Branca, Trump retomou contatos com a Rússia e vem tentando forçar Zelensky a aceitar um acordo de paz e a dar acesso privilegiado para empresas americanas às terras raras da Ucrânia.

Além disso, líderes europeus temem que os EUA abandonem o continente à própria sorte em matéria de defesa. (ANSA).