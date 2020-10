Líderes da Série C, Santa Cruz vence no Grupo A e Brusque empata pelo B

Não foi tão fácil como era esperado, mas o Santa Cruz venceu o Botafogo-PB, por 1 a 0, neste domingo, no Arruda, no Recife, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time pernambucano segue na liderança do Grupo A com 27 pontos, mesma pontuação do Brusque, que lidera o Grupo B, mesmo só empatando com o São José-RS.

Pelo Grupo A, houve apenas um jogo. O Remo é vice-líder com 22 pontos, enquanto Vila Nova-GO, com 20, e Ferroviário-CE com 17, completam o G4 zona de classificação. Eles se enfrentam segunda-feira em Goiânia. O Botafogo-PB ainda é penúltimo colocado, com 11 pontos, bem longe do lanterna Imperatriz, com um ponto.

Mesmo em casa, o Brusque não conseguiu sair do zero a zero com o São José-RS, que soma 13 pontos e ocupa a oitava posição. O Ypiranga confirmou a vice-liderança, com 21 pontos, ao vencer por 2 a 1 o Boa Esporte, penúltimo com nove.

Em alta, o Londrina é o terceiro colocado com 20 pontos após ganhar em casa, por 1 a 0, do Ituano, com 14, em sétimo. O Tombense assumiu a quarta posição ao ganhar por 1 a 0 do Volta Redonda, com 14 pontos, em sexto lugar.

Esta rodada termina na segunda-feira com dois jogos. Às 20h, o Vila Nova-GO recebe o Ferroviário-CE, no OBA, em Goiânia (GO), pelo Grupo A. Um pouco antes, às 18h, pelo Grupo B, o Criciúma-SC visita o São Bento-SP, em Sorocaba (SP), no estádio Walter Ribeiro.

Confira os jogos da 12.ª rodada da Série C:

Sábado

Treze-PB 0 x 1 Paysandu-PA

Manaus-AM 2 x 1 Jacuipense-BA

Remo-PA 5 x 0 Imperatriz-MA

Domingo

Ypiranga-RS 2 x 1 Boa Esporte-MG

Brusque-SC 0 x 0 São José-RS

Londrina-PR 1 x 0 Ituano-SP

Tombense-MG 1 x 0 Volta Redonda-RJ

Santa Cruz-PE 1 x 0 Botafogo-PB

Segunda-feira

18h – São Bento-SP x Criciúma-SC

20h – Vila Nova-GO x Ferroviário-CE

