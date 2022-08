Líderes da China dizem que crescimento de 5,5% do PIB é orientação, não meta difícil–Bloomberg News

(Reuters) – Líderes chineses disseram ao governo em reunião da semana passada que o objetivo de crescimento econômico deste ano de cerca de 5,5% é uma orientação, e não uma meta difícil, informou a Bloomberg News nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.







Na reunião, os líderes disseram às autoridades de nível ministerial e provincial que a meta não será usada para avaliar seu desempenho, nem haverá penalidade por não cumprir o objetivo. Os líderes reconheceram que as chances de atingir a marca estabelecida são pequenas, acrescentou a reportagem.

O Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China, que lida com as consultas da mídia para o governo central, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Em 28 de julho, após uma reunião de alto nível, o Politburo chinês disse que se esforçará para alcançar os melhores resultados possíveis para a economia, sem mencionar a meta do PIB. O país seguirá com a política “dinâmica” de Covid zero e os esforços para estabilizar o mercado imobiliário, acrescentou na ocasião.

A economia da China piorou no segundo trimestre de 2022, com as fábricas voltando à via lenta, a queda no setor imobiliário se aprofundando e os cortes de empregos ainda se mostrando uma ameaça generalizada. Na semana passada, os principais líderes sinalizaram sua preparação para ficar aquém da meta do PIB este ano.

