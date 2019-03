Líderes da Câmara reúnem-se com Paulo Guedes para tratar da Nova Previdência

Os líderes partidários da Câmara estão reunidos com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar sobre a Nova Previdência. O encontro é realizado na residência oficial do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ao chegaram para o encontro, mais cedo, os parlamentares não falaram com a imprensa, mas devem conversar na saída.

Há no parlamento um consenso de que algumas mudanças precisam ser feitas para que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), enviada pelo Executivo no mês passado, seja aprovada na Câmara. Um dos pontos que os deputados querem que seja retirado são as alterações do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O consenso é que o tema gera pouco impacto fiscal, mas tem trazido muita polêmica para a reforma.

Maia publicou um post no Twitter sobre a reunião. “Recebendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, para mais uma vez conversarmos sobre as mudanças na Previdência”, escreveu e publicou uma foto do encontro.