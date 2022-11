Líderes da Apec prometem reforçar regras de sistema multilateral de comércio

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 19/11/2022 - 14:19 Compartilhe

BANGCOC (Reuters) – Líderes do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) prometeram neste sábado manterem e fortalecerem regras de um sistema comercial multilateral, enquanto a maioria deles condenou a guerra da Rússia na Ucrânia.

Líderes dos 21 membros do grupo em sua declaração ao final de uma cúpula de dois dias em Bangcoc também disseram reconhecer que são necessários esforços mais intensos para enfrentar desafios como aumento da inflação, segurança alimentar, mudança climática e desastres naturais.

O encontro da Apec marcou a terceira cúpula realizada na região em uma semana. Uma cúpula do Sudeste Asiático que incluiu China, Japão e Estados Unidos foi realizada no Camboja, enquanto as nações do Grupo dos 20 (G20) se reuniram na ilha indonésia de Bali.

As reuniões anteriores foram dominadas pela guerra na Ucrânia, bem como pelas tensões sobre Taiwan e a península coreana.

Na reunião do G20 na Indonésia, os países adotaram por unanimidade uma declaração dizendo que a maioria dos membros condenava a guerra na Ucrânia, mas também reconhecia que alguns países viam o conflito de maneira diferente.

Os líderes da Apec ecoaram isso ao se referirem às resoluções da ONU que deploram a agressão da Rússia e exigem sua retirada completa e incondicional da Ucrânia.

“Este ano, também testemunhamos a guerra na Ucrânia impactando ainda mais negativamente a economia global”, disseram eles.

“A maioria dos membros condenou fortemente a guerra na Ucrânia e enfatizou que está causando imenso sofrimento humano e exacerbando as fragilidades existentes na economia global.”

“Houve outras opiniões e avaliações diferentes da situação e das sanções. Reconhecendo que a Apec não é o fórum para resolver questões de segurança, reconhecemos que questões de segurança podem ter consequências significativas para a economia global.”

(Por Poppy McPherson)

