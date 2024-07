Líderes da América Latina condenam ataque contra Trump

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2024 - 16:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 14 JUL (ANSA) – Os líderes da América Latina condenaram o ataque ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ocorrido durante um comício eleitoral na Pensilvânia.

Apesar das diferenças políticas, numerosos chefes de estado e de governo progressistas não deixaram de reagir à tentativa de assassinato do republicano com publicações no X.

Por sua vez, o presidente ultraliberal argentino, Javier Milei, atacou a esquerda, enquanto o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro, de direita, – ambos politicamente próximos de Trump – cumprimentou o líder dos EUA, afirmando que eles vão se ver “na posse” após o eleições.

O atual presidente progressista brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que “o ataque ao ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado vigorosamente por todos os defensores da democracia e do diálogo”. “O que vimos hoje é inaceitável”, declarou ele.

Já o líder mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que “de qualquer forma, condenamos o que aconteceu” e enfatizou que “a violência é irracional e desumana”, enquanto que o chileno Gabriel Boric destacou que “a violência é uma ameaça às democracias e enfraquece a nossa vida em comum”. “Todos devemos rejeitá-la”.

Por sua vez, o presidente socialista boliviano, Luis Arce, enfatizou que, “apesar das nossas profundas diferenças ideológicas e políticas, a violência de onde quer que venha deve sempre ser rejeitada por todos”.

E de Havana, sem mencionar o nome de Trump, Miguel Diaz- Canel destaca: “Vítima de atentados e terrorismo há 65 anos, Cuba ratifica sua posição histórica de condenação de todas as formas de violência. O negócio das armas e a escalada da violência política nos EUA levam a incidentes como o que ocorreu hoje”.

Por outro lado, Milei voltou a atacar, ressaltando que “não é surpreendente o desespero da esquerda internacional, que hoje vê a sua nefasta ideologia expirar e está pronta para desestabilizar as democracias e promover a violência para se manterem no poder”.

“Em pânico por ter perdido nas urnas recorre ao terrorismo para impor a sua agenda retrógrada e autoritária”, acrescenta.

Bolsonaro, já vítima de um ataque durante uma campanha eleitoral em 2018, enviou a sua “solidariedade ao maior líder mundial do momento”, afirmou esperar “a sua rápida recuperação” e garantiu que ambos se verão “na posse”, aludindo a uma possível vitória republicana nas eleições presidenciais de novembro. (ANSA).