Líderes celebram eleição da primeira presidente do México

Os governantes dos países latino-americanos, assim como os representantes da União Europeia e dos países-membros, saudaram a vitória nas eleições de domingo de Claudia Sheinbaum, a primeira mulher a se tornar presidente do México.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, descreveu a eleição da esquerdista de 61 anos como “histórica” e desejou-lhe “sucesso na sua administração”.

“Conte com a disposição cubana para continuar fortalecendo a carinhosa fraternidade que une nossos povos”, afirmou Díaz-Canel.

O governo venezuelano também saudou a “vitória contundente” da candidata do partido no poder, “de mãos dadas com as forças da esquerda e do progressismo, sobre a direita retrógrada deste país irmão…”.

Para a administração do socialista Nicolás Maduro, a vitória de Sheinbaum garante “que as transformações necessárias continuem avançando com a força necessária para o bem-estar de todo o México”.

Também o governo sandinista da Nicarágua, chefiado por Daniel Ortega, felicitou a “companheira Claudia” e mostrou a sua “disposição para trabalhar juntos, em todos os campos” em benefício de ambos os países.

“Temos certeza de que a seriedade, a firmeza e o amor demonstrado ao México e às suas famílias serão fatores decisivos para o seu sucesso”, acrescentou.

O presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, disse em sua conta da rede X: “Parabéns Claudia Sheinbaum por conquistar a presidência democraticamente e por ser a primeira mulher a ser presidente desse país”.

“Como primeira mulher presidente de Honduras, estendo meus sinceros parabéns à primeira mulher presidente eleita do México, @Claudiashein, por ter alcançado uma contundente vitória eleitoral de mãos dadas com o povo do México e nosso amigo ( ) @lopezobrador_”, indicou a presidente de Honduras, Xiomara Castro.

“Concordamos por telefone em trabalhar juntas pela unidade da América Latina e do Caribe”, disse ela.

Bernardo Arévalo, presidente da Guatemala, destacou que “o México elegeu a sua primeira mulher presidente” e que “um povo fortalecido pela democracia e pela esperança de um futuro melhor celebra ao lado dela”.

Ele observou que o México “tem na Guatemala um aliado disposto a trabalhar em conjunto para aumentar a solidariedade, o respeito pela vida e a prosperidade geral” de ambas as nações.

O presidente da Bolívia, o esquerdista Luis Arce, parabenizou a “contundente vitória” que a “irmã” Sheinbaum obteve, fazendo “história” como a primeira mulher a liderar o governo.

“Estamos convencidos de que as relações entre os nossos povos se fortalecerão para continuarmos a trilhar o caminho da fraternidade, da cooperação e da solidariedade”, disse Arce na sua conta da rede X, defendendo trabalhar para a integração regional e “um mundo multipolar”.

O Uruguai parabenizou Sheinbaum por meio de mensagem de seu presidente, Luis Lacalle Pou, na rede X: “Desejo-lhe sucesso em sua gestão e trabalharemos para fortalecer ainda mais os laços entre nossos países”.

Outra reação veio do Panamá, cujo presidente, Laurentino Cortizo, desejou à vencedora “sucesso em sua gestão”: “Parabenizo o povo mexicano pelo exercício democrático realizado e sua presidente eleita @Claudiashein, a primeira mulher a ocupar este importante cargo na história do México”.

Já de fora da região, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, saudou a vitória de Sheinbaum: “Parabéns…Pela primeira vez na sua história, o México terá uma mulher à frente da Presidência”.

“Continuaremos trabalhando para fortalecer as relações entre Espanha e México”, acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também parabenizou Sheinbaum: “Felicito Claudia Sheinbaum pela sua eleição histórica como primeira mulher presidente do México”, disse Biden em comunicado, acrescentando que espera trabalhar com ela “no espírito de parceria e amizade”.

A presidente da Comissão Europeia (o braço Executivo da UE), Ursula von der Leyen, felicitou no X a “sua eleição histórica como a primeira mulher presidente do México”.

“Espero fortalecer as nossas relações bilaterais sob a sua liderança”, sublinhou.

O presidente russo, Vladimir Putin, também deu os parabéns e desejou “sucesso” à esquerdista na sua administração, para destacar que “o México é um parceiro tradicionalmente amigo da Rússia na América Latina”.

“Esperamos que a sua presidência contribua para o desenvolvimento contínuo da cooperação construtiva entre os nossos países”, acrescentou.

