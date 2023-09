Lideranças brasileiras fazem minuto de silêncio em respeito às vítimas do terremoto no Marrocos

Samirah Fakhourii Samirah Fakhouri https://istoe.com.br/autor/samirah-fakhouri/ 09/09/2023 - 10:50 Compartilhe

Nesta sexta-feira, 8, mais de 1000 pessoas morreram devido a um forte terremoto de magnitude 6,8 em Marrocos. O desastre atingiu algumas cidades, principalmente a turística cidade de Marrakech, segundo balanço oficial do país, divulgado neste sábado, 9.

O evento de lideranças brasileiras, que acontece no país desde o último dia 5, o ‘Desert Women Summit’, na cidade de Arfoud, estava correndo como esperado com painéis sobre políticas públicas e sustentabilidade. Até o cair da noite, quando as participantes como a influencer, Gabi Lopes, relataram ter sentido um tremor no chão. Além de ver funcionários do hotel do Grupo Xaluca ligando para familiares.

Pela manhã deste sábado, ao início de mais uma tomada de atividades, Luiza Trajano e Janaina Araújo, organizadora do projeto, pediram um minuto de silêncio às demais palestrantes e convidadas para que pudessem demonstrar suas condolências à população marroquina.

Assim como outras mulheres do grupo, que entraram em contato com ongs da região, a fim de entender como seria possível oferecer um suporte maior às vítimas que perderam seus familiares e casas.

