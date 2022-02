Liderado por Renato Augusto, Corinthians supera Mirassol no Paulista

O Corinthians derrotou o Mirassol por 2 a 1 nesta quinta-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, no encerramento da quinta rodada do Campeonato Paulista. O meia Renato Augusto foi o protagonista da vitória alvinegra, participando diretamente dos gols que definiram o placar.

2T | 51 min: fim de jogo e vitória do Timão! Jogando bem, fazendo golaço e se impondo em casa. EU TÔ FELIZ E NÃO É POUCOOOO! Corinthians 2 1 Mirassol ⚽ Renato Augusto

⚽ Paulinho#VenceuEConvenceu#VaiCorinthians#DiaDeCorinthians

O resultado levou o Timão aos dez pontos, na ponta do Grupo A, cinco pontos à frente da vice-líder Inter de Limeira. O Leão permanece com oito pontos, na segunda posição do Grupo C, dois pontos atrás do Palmeiras, que tem um jogo a menos. Os dois primeiros colocados de cada uma das quatro chaves da primeira fase avançam às quartas de final.

O placar foi construído na etapa inicial. Aos 18 minutos, Renato Augusto tabelou com o meia Giuliano e chutou de fora da área. A bola desviou no zagueiro Lucão e atrapalhou o goleiro Darley, que nada pôde fazer. Aos 23, Pará bateu escanteio pela esquerda e o também lateral Rodrigo Ferreira, de cabeça, deixou tudo igual. Seis minutos depois, Renato Augusto lançou Fagner pela direita. O lateral escorou para dentro da área e o volante Paulinho apareceu para concluir, recolocando o Timão na frente e decretando o fim da invencibilidade do Mirassol.

O Leão volta a campo no domingo (13), às 11h (horário de Brasília), diante da Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), pela sexta rodada do Paulistão. Com o clássico contra o Palmeiras adiado, em razão de o Verdão estar no Mundial de Clubes, o Corinthians joga somente na próxima quarta-feira (16), às 21h30, novamente em casa, com o São Bernardo, pela sétima rodada do Estadual.

